Berlin - Die neue "Grobstruktur" der Bundeswehr steht offenbar. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werde am Donnerstag seine Entscheidung über die neue Struktur der Streitkräfte bekannt geben, teilte das Ministerium am Dienstag mit.



Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der wachsenden Gefahr eines Krieges für Deutschland hatte Pistorius den Auftrag erteilt, die bestehende Kommandostruktur der Bundeswehr und des Geschäftsbereichs zu hinterfragen und an "den Erfordernissen einer zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung" zu spiegeln. Ziel war laut Wehrressort eine "kriegstüchtige Bundeswehr", die sich "an den Leitprinzipien der Aufwuchsfähigkeit und Agilität, sowie der Digitalisierung und der Innovationsoffenheit orientiert".



Der SPD-Politiker will sich am Donnerstagmittag zu den konkreten Plänen äußern. Bei der Vorstellung sollen auch Generalinspekteur Carsten Breuer und Staatssekretär Nils Hilmer vor Ort sein.

