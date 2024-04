NexBlue, "von Installateuren und für Installateure", wurde mit dem iF Design Award 2024 für sein weltweit führendes AC-Ladegerät für Elektroautos ausgezeichnet, das für private und gewerbliche Umgebungen konzipiert ist.

Im März 2024 erhielt NexBlue, ein weltweit tätiges Unternehmen für Ladelösungen, den angesehenen iF Design Award für sein innovatives EV-Ladegerät NexBlue Edge. Der iF Design Award ist eine der angesehensten globalen Designauszeichnungen, und NexBlue Edge stach aus 10.807 Einreichungen aus 72 Ländern hervor. Mit der Auszeichnung für sein Design und seine Innovation beweist NexBlue sein Engagement für die Entwicklung von Produkten, die skandinavisches Design mit außergewöhnlicher Funktionalität verbinden. Das unverwechselbare, von Meteoriten inspirierte Aussehen des Ladegeräts und das benutzerfreundliche Design der Rückwand wurden sowohl von den Nutzern als auch von den Elektroinstallateuren sehr gelobt.

NexBlue ist "von Installateuren und für Installateure". Mitbegründer Alex Savic, der über umfangreiche Erfahrungen in der Elektroinstallation verfügt, betonte die Rolle der Elektriker bei der Innovation von NexBlue: "Elektriker bilden das Fundament unserer Vision und sind die treibende Kraft hinter unserer Innovation. Wir glauben, dass ihr Wissen und ihre Perspektiven uns an die Spitze der nachhaltigen Energielösungen bringen." NexBlue hat das Design in mehr als 20 Versionen auf der Grundlage des Feedbacks der Elektriker während der Entwicklung überarbeitet.

Genießen Sie mit NexBlue ein hochmodernes Ladeerlebnis

NexBlue Edge, das Ende 2023 auf den Markt gekommen ist, ist ein "All-in-One"-Ladegerät, das sowohl ein- als auch dreiphasig betrieben werden kann und eine Ladeleistung von bis zu 22 kW liefert. Es ist mit IT/TT/TN-Netzsystemen kompatibel und bietet somit Flexibilität für verschiedene Konfigurationen. NexBlue Edge lässt sich über Wi-Fi, Bluetooth und eine vorintegrierte eSIM einfach bedienen und ermöglicht das Laden zu jeder Zeit und an jedem Ort.

NexBlue Edge leistet Pionierarbeit, wenn es darum geht, Nutzern zu helfen, Kosten zu sparen und erneuerbare Energien für ihren Ladebedarf zu nutzen. Sein dynamisches Lastausgleichssystem sorgt für schnelles und sicheres Laden ohne Überlastung, auch ohne Internetverbindung. Mit der Unterstützung von Solarüberschüssen fördert NexBlue Edge Nachhaltigkeit und erschwingliches Laden mit Solarzellen. Der EcoPilot-Modus passt den Ladevorgang automatisch an die Strompreise an und unterstreicht damit NexBlue's Bestreben, die Funktionalität an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten.

"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten", sagte Osman Ulusoy, Mitbegründer von NexBlue. "Sie ist eine Bestätigung dafür, dass sich alle unsere Bemühungen wirklich gelohnt haben und uns in unserer Mission für eine grünere und nachhaltigere Zukunft weiter voranbringen. Wir hoffen, dass jeder Moment, in dem Menschen mit NexBlue-Produkten interagieren, eine Erfahrung von höchster Güte ist."

