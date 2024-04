Die Nikola-Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen eine beachtliche Rally hingelegt und um 70 Prozent zugelegt. Am Montag stand zwischenzeitlich sogar ein Zwei-Wochen-Plus von 95 Prozent zu Buche. Was steckt hinter diesem rasanten Kursanstieg?Nachrichtentechnisch gibt es keine neuen Entwicklungen, die den Kursanstieg erklären könnten. Zwar stellte Nikola Anfang des Monats Thomas Okray, einen ehemaligen Manager von General Motors und Amazon, als neuen Finanzvorstand vor und präsentierte kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...