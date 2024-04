© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Die Aktie von Alphabet meldet sich nach einer Serie von Verlusten eindrucksvoll zurück und konnte am Montag auf ein neues Allzeithoch klettern. Genügt der Schwung für weitere Gewinne?Die Papiere von Alphabet profitierten am Ostermontag von einer positiven Studie des Research-Hauses Jefferies und sind nach Kursgewinnen von 2,8 Prozent auf ein neues Rekordhoch geklettert. Folgen jetzt weitere Kursgewinne oder könnte sich der Anstieg als Fehlausbruch entpuppen? Ein Blick in den Chart: //assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/04/02/googl-w-02042024.png Zunächst zum Big Picture. Nach einer jahrelangen Rallye erreichten die Papiere der Google-Mutter im Herbst 2021 zum ersten Mal den …