Apple plant Berichten zufolge eine Zusammenarbeit mit einem führenden chinesischen Suchmaschinenanbieter, um generative KI-Technologie in seinen Produkten für den chinesischen Markt zu integrieren. Die Technologie soll im iPhone 16 sowie in den Betriebssystemen Mac OS und iOS 18 Verwendung finden. Diese Entwicklung folgt auf bestehende Partnerschaften des Technologieriesen mit Suchfunktionen, die auf die lokalen Vorschriften und die Integration der Suchmaschine in China zugeschnitten sind. Eine solche Vereinbarung könnte Apples iPhone-Verkäufe sofort ankurbeln, während der Suchmaschinenanbieter durch eine größere Nutzerbasis seine Suchplattform weiter verfeinern könnte.

Kürzlich angepasste Analystenbewertungen

Ein Investmentforschungsunternehmen gab kürzlich bekannt, dass Erwartungen an das aktuelle und das nächstjährige Geschäftsjahr eine Herausforderung darstellen könnten. [...]

Hier weiterlesen