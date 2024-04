Mainz (ots) -Woche 15/24Freitag, 12.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.05 Death in ParadiseDer Bunker22.00 Unit 42Unter die Haut22.45 Unit 42Das Leben danach23.30 neoriginalIch dich auch!Das Dickpic23.55 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 22.30 Uhr)Deutschland 20240.30 Browser BallettTag X - Die Deutschlandretter(vom 24.6.2023)1.00 Game Two #328Videospielmagazin(vom 11.4.2024)1.30 The BayVerbrechen2.15 The BayVerderben3.00 The BayVermutung3.45 The BayVerluste4.30 The BayVersäumnis5.15 The Bay-6.00 Verbundenheit("L'Opéra - Dancing in Paris" wurde auf Samstag, 13.04.2024, verschoben.)Woche 16/24Samstag, 13.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.00 L'Opéra - Dancing in ParisAufbruchFranzösische Tanzserie(Text und weitere Angaben s. 12.4.2024)6.55 Frag den LeschDie Geschichte von Männern und Frauen(vom 22.7.2021)Deutschland 2017(Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Freitag, 19.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.05 Death in ParadiseFeuer im HerzenFree-TV-Premiere22.00 Unit 42Der Schein trügt22.45 Unit 42Chaos23.30 neoriginalIch dich auch!Das Svadhisthana23.55 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 19.4.2024)Deutschland 20240.35 Browser BallettFire for Future - Das Demo-Desaster(vom 19.8.2023)1.05 Game Two #329Videospielmagazin1.35 The BayNeustart2.20 The BayÜberraschungen3.05 The BayAblehnung3.50 The BayTrauerfeier4.35 The BayAltlasten5.20 The Bay-6.05 BedeutungslosWoche 17/24Samstag, 20.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.05 Dinge Erklärt - KurzgesagtTiefsee(Weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen.)Freitag, 26.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.05 Death in ParadiseDas SpielFree-TV-Premiere22.00 Art of CrimeEin Schatten im Gemälde (1)22.50 Art of CrimeEin Schatten im Gemälde (2)23.45 neoriginalIch dich auch!Das Paket0.05 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 22.30 Uhr)Deutschland 20240.40 Browser BallettMein bester Freund wählt AfD(vom 4.11.2023)1.10 Game Two #330Videospielmagazin(vom 25.4.2024)1.45 ExitWilliam2.15 ExitHermine2.45 ExitAlles auf Anfang3.20 ExitLehrstunden3.55 ExitWölfe4.30 ExitZahltag5.05 ExitMaskenball5.45 Terra X-6.45 SerengetiKinder der SavanneWoche 18/24Freitag, 03.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.05 Death in ParadiseMusik im Blut22.00 Art of CrimeEin verletzter Mann (1)22.50 Art of CrimeEin verletzter Mann (2)23.40 neoriginalIch dich auch!Das May-Fest0.05 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 3.5.2024)Deutschland 20240.40 Edins Neo NightLate-Night-Show mit Edin Hasanovic(vom 28.4.2024)1.10 Game Two #331Videospielmagazin(vom 2.5.2024)1.40 InfinitiTurm des Schweigens2.35 InfinitiTurm zu Babel3.25 InfinitiErster Blitz4.10 InfinitiSchwarze Sonne5.05 InfinitiAlso sprach Zarathustra5.50 Infiniti-6.50 Auf der anderen Seite des SpiegelsWoche 19/24Samstag, 04.05.Bitte Programmänderungen beachten:6.50 heute-show präsentiert: Till to goKlimakriseSatirischer Spaziergang mit Till Reiners("Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5748068