Die ZIEL-Methode soll Unternehmen helfen, auch in Zeiten der Unsicherheit ihre Ziele zu erreichen. Wofür die vier Buchstaben in ZIEL stehen und warum es gut ist, manchmal Nein zu sagen, erklärt OKR-Experte und t3n-Gastautor Marco Alberti. In einer Zeit, in der Kostendruck, die wirtschaftliche Unsicherheit und Ressourcenknappheit die Landschaft für Unternehmen prägen, können OKR dabei helfen, Dinge anzugehen. Ein Problem, das dabei oftmals entsteht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...