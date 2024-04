München (ots) -Am kommenden Montag, 8. April, feiert die Quizshow "Frag mich was Leichteres!" Premiere. Es ist der Auftakt für 28 Folgen, die immer montags bis freitags um 16:10 Uhr zu sehen sind. Präsentiert wird die neue Wissens- und Mitrate-Show von der "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner.Ihr prominentes Rateteam mit dem "Tagesschau"-Chefsprecher Jens Riewa, der "Brisant"-Moderatorin Marwa Eldessouky und dem Moderator und Autor Ralph Caspers ("Sendung mit der Maus") wird jeden Tag zu einem spannenden Wissensduell herausgefordert. Die Gegenspieler können Familienmitglieder, beste Freundinnen oder Schulkameraden sein. In der Premierensendung treten drei Kollegen aus einem Theater gegen das Experten-Trio an.Anders als gewohnt, beginnt "Frag mich was Leichteres!" mit den schweren Fragen zuerst und wird dann immer leichter. In der Hauptrunde stellt Lea Wagner Fragen aus drei Kategorien: "Tagesschau", "Brisant" und "Alles, was man wissen sollte." Hier müssen die Experten und Kandidaten nicht nur ihr Alltags- und Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Es kommt auch darauf an, den Gegner genau einzuschätzen und die richtige Strategie zu wählen: Traue ich mir die richtige Antwort zu oder fahre ich besser damit, wenn ich die Frage meinem Gegenüber zuschiebe? Gelingt im Finale der Sieg gegen die Experten, dürfen die Herausforderer in der nächsten Show erneut antreten und ums große Geld spielen."Frag mich was Leichteres!" ist eine Produktion der UFA Show & Factual im Auftrag der ARD Degeto. Die redaktionelle Federführung liegt beim NDR.Ein Presseheft finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Presseservice des Ersten presseservice.daserste@ard.de.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-876, E-Mail: Agnes.Toellner@ard.deMONKENBUSCH Presse und PR für Film und FernsehenTel.: 0151/64423971, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5748190