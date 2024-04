Tesla hat seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Quartal vorgelegt. An den Rekord aus dem Q4 2023 mit knapp 500.000 Einheiten konnte Tesla zum Jahresauftakt 2024 nicht anknüpfen - etwa wegen des Konflikts am Roten Meer und des Brandanschlags auf die Fabrik in Grünheide. Konkret hat Tesla im Q1 433.371 Fahrzeuge produziert und 386.810 davon an Kunden übergeben. Die Produktion lag damit in etwa auf dem Niveau des Q3 2023 und ist immer ...

