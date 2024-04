DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 35

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/02.04.2024/15:46) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 25. März 2024 bis einschließlich 31. März 2024 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 74.423 Stamm- und 2.074 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 25.03.2024 70.000 105,6640 Xetra 26.03.2024 1.500 106,3791 Xetra 27.03.2024 1.433 105,7006 Xetra 28.03.2024 1.490 106,8440 Xetra 29.03.2024 - - -

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 25.03.2024 93 99,7022 Xetra 26.03.2024 996 99,9737 Xetra 27.03.2024 485 99,1745 Xetra 28.03.2024 500 99,7755 Xetra 29.03.2024 - - -

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)

