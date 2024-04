DJ MÄRKTE EUROPA/DAX dreht nach Rekordhoch deutlicher ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagnachmittag deutlicher nach unten. Nach einem fulminanten ersten Quartal werden an der Börse Gewinnmitnahmen als ein Grund dafür genannt. Eine klar im Minus startende Wall Street verstärkt am Nachmittag den Abgabedruck. Der DAX notiert 1,1 Prozent tiefer bei 18.287 Punkten, bei 18.567 Punkten wurde am Vormittag erneut ein Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,8 Prozent auf 5.041 Punkte. Es ist der erste deutliche Rücksetzer an den Aktienmärkten seit rund drei Monaten. Das erste Quartal 2024 verlief für den DAX rekordverdächtig gut, der Index markierte in diesem Zeitraum 26 Rekordhochs.

Geopolitisch bleibt die Lage nach einem Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus angespannt. Die iranische Führung macht Israel für den Angriff und den Tod iranischer Militärvertreter dort verantwortlich. Eine mögliche direkte Konfrontation zwischen dem Iran und Israel würde eine deutliche Verschärfung der Krise im Nahen Osten bedeuten. Die Ölpreise reagieren mit Aufschlägen auf den Angriff, Gold zieht ebenfalls an.

Deutsche Inflation fällt in Richtung EZB-Ziel

Kaum einen Impuls lieferten die Verbraucherpreise aus Deutschland, die Inflationsrate ist im März auf 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Damit liegt die Inflationsrate auf dem tiefsten Stand seit Mai 2021 und ist nicht mehr weit vom mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) entfernt, heißt es in einer ersten Reaktion von Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Dies dürfte allerdings der Tiefpunkt der Entwicklung in 2024 gewesen sein. Der Rückgang im März sei nicht zuletzt den gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Energiepreisen zuzuschreiben. Auch Nahrungsmittel seien im Vorjahresvergleich ein wenig preiswerter geworden. Die binnenwirtschaftlich geprägten Preise für Dienstleistungen lägen dagegen deutlich über dem Vorjahresniveau. Für eine Lockerung der stabilitätsorientierten Geldpolitik der EZB sei es noch zu früh.

Ionos nach Auftrag auf Allzeithoch

Ionos beenden die Osterpause mit Aufschlägen von 12,7 Prozent, mit 24,65 Euro notierte die Aktie auf Allzeithoch. Der Cloudanbieter hat einen Auftrag von der Bundesverwaltung mit einem Volumen von bis zu 410 Millionen Euro erhalten. Wie das Webhosting-Unternehmen mitteilte, wurde es vom Informationstechnikzentrum Bund mit dem Aufbau einer privaten Enterprise-Cloud beauftragt.

Nicht überraschend reagieren Immobilienaktien mit Abgaben auf die gestiegenen Zinsen an den Anleihemärkten. Die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren steigt um 9 Basispunkte auf 2,39 Prozent. Den Grund lieferte auch der starke ISM-Index aus den USA, der zumindest die Möglichkeit einer erneuten Wachstumsbeschleunigung andeutet. In der Folge sind die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA für das laufende Jahr gefallen. Vonovia verlieren 3,7 Prozent, LEG Immobilien 4,0 Prozent oder Grand City 5,0 Prozent.

Positiv für Rohstoffe werden derweil die jüngsten Daten aus China gewertet, der europäische Sub-Index der Minenwerte legt um 2,0 Prozent zu. Dort stieg der Caixin-Einkaufsmanagerindex zum Start in die Woche auf den höchsten Stand seit einem Jahr.

Aston Martin fährt seiner Investmentstory hinterher

Die Investmentstory zum Börsengang von Aston Martin (-4,2%) war eine profitable von Luxus getriebene Wachstumsgeschichte. Für die Analysten der Citi ist die Autoschmiede trotz bedeutender Investitionen und Verbesserungen sowie einer brandneuen Modellpalette und Umsatz- und ASP-Verbesserungen weiterhin cashflow-negativ. Damit Aston Martin nachhaltig cashpositiv werde, müsse das EBITDA auf über 500 Millionen Pfund steigen. Aston Martin strebe an, dies im zweiten Halbjahr 2024 zu erzielen. Obwohl bei Erreichen der Ziele von Aston Martin noch viel Potenzial in der Aktie vorhanden sei, bleibt für die Analysten die Umsetzung die entscheidende Frage.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.041,25 -0,8% -42,17 +11,5% Stoxx-50 4.399,44 -0,6% -28,66 +7,5% DAX 18.287,24 -1,1% -205,25 +9,2% MDAX 26.779,40 -1,0% -263,64 -1,3% TecDAX 3.398,44 -1,6% -55,94 +1,8% SDAX 14.180,84 -0,8% -113,78 +1,6% FTSE 7.939,61 -0,2% -13,01 +2,8% CAC 8.127,87 -0,9% -77,94 +7,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,43 +0,13 -0,14 US-Zehnjahresrendite 4,40 +0,08 +0,52 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,0763 +0,2% 1,0727 1,0733 -2,6% EUR/JPY 163,22 +0,2% 162,77 162,86 +4,9% EUR/CHF 0,9754 +0,4% 0,9724 0,9718 +5,1% EUR/GBP 0,8570 +0,1% 0,8553 0,8557 -1,2% USD/JPY 151,66 +0,0% 151,75 151,73 +7,7% GBP/USD 1,2559 +0,1% 1,2542 1,2543 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2582 -0,0% 7,2646 7,2620 +1,9% Bitcoin BTC/USD 65.157,22 -6,4% 66.824,30 68.650,50 +49,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,70 83,71 +1,2% +0,99 +16,6% Brent/ICE 88,13 87,42 +0,8% +0,71 +15,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,195 27,48 -4,7% -1,28 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.265,09 2.251,71 +0,6% +13,38 +9,8% Silber (Spot) 25,52 25,10 +1,7% +0,42 +7,4% Platin (Spot) 925,05 906,40 +2,1% +18,65 -6,8% Kupfer-Future 4,09 4,05 +1,0% +0,04 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2024 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.