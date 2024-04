Bergkamen (ots) -Im Dezember 2023 nahm die Purple Wings GmbH an der jährlichen Wohltätigkeitsgala des gemeinnützigen Vereins Kinderlachen e.V. teil, die in den Dortmunder Westfalenhallen stattfand. Das Event wurde von Matze Knop moderiert und empfing prominente Gäste wie Chris Tall, Ingo Appelt, Samantha Fox und Franco Nero. Unter den Gästen befanden sich außerdem zahlreiche erfolgreiche Dortmunder Unternehmer mit dem gemeinsamen Ziel, Geld für Kinder in Not zu sammeln.Salih Kaan Sayar von der Purple Wings GmbH: "Wir bei Purple Wings glauben fest daran, dass unser unternehmerischer Erfolg uns auch die Verpflichtung auferlegt, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Insbesondere Kinder, die in Not sind, liegen uns am Herzen. Daher war es uns eine große Ehre, an der Wohltätigkeitsgala teilzunehmen und einen Beitrag leisten zu können."Ein Highlight der Veranstaltung war die Versteigerung besonderer Gegenstände und Erlebnisse - darunter ein signierter Tennisschläger von Rafael Nadal und ein gezeichneter Ottifant von Otto Waalkes. Außerdem wurde ein exklusiver Tag im Phantasialand mit dem Dortmunder Lotto-Millionär Kürsat Yildirim versteigert. Er ist besser bekannt unter dem Namen "Chico" und gewann im September 2022 beeindruckende 9,9 Millionen Euro.Die Purple Wings GmbH erhielt den Zuschlag nach einem spannenden Bieterwettstreit für 8.000 Euro, während ein weiterer Unternehmer zusätzlich 8.000 Euro bot, um an der Aktion teilnehmen zu können - der Gesamterlös für den guten Zweck betrug somit 16.000 Euro. Salih Sayar entschied im Anschluss, dass der gewonnene Tag nicht als Betriebsausflug für Purple Wings GmbH genutzt, sondern bedürftigen Kindern geschenkt werden soll, um ihnen einen unvergesslichen Tag im Phantasialand zu ermöglichen."Unser Engagement geht über das Geschäftliche hinaus - wir wollen positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirken. Dafür setzen wir uns kontinuierlich ein - nicht nur, indem wir im Bereich der Personalbeschaffung innovative Wege gehen, sondern auch indem wir im sozialen Bereich einen bedeutenden Beitrag leisten", sagt Salih Kaan Sayar.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.purple-wings.de/Pressekontakt:Purple Wings GmbHVertreten durch: Salih Kaan SayarE-Mail: info@purplewings.deWebseite: https://www.purple-wings.de/Original-Content von: Purple Wings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174143/5748281