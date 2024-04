FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,0774 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Der Euro machte damit seine Verluste vom Montag größtenteils wieder wett. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0749 (Donnerstag: 1,0811) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9303 (0,9249) Euro.

Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückzug. Der nach europäischen Standards erhobene Verbraucherpreisindex HVPI stieg im März im Jahresvergleich um 2,3 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,7 Prozent gelegen. Damit nähert sie sich weiter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent an. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden erst am Mittwoch veröffentlicht.

"Die Inflation in Deutschland bleibt auf Entspannungskurs", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Damit wird eine Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank ab Juni immer wahrscheinlicher." Bereits am Freitag hatten Inflationsdaten aus Frankreich und Italien Zinssenkungserwartungen durch die EZB geschürt. Die deutschen Daten belasteten daher am Dienstag den Euro nicht mehr.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone verschlechterte sich im März zwar etwas weiter, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Alles in allem signalisierten die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes weiter einen düsteren, wenn auch leicht verbesserten Ausblick für die Industrie der Eurozone in den kommenden Monaten, schrieb Analystin Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics. Diese Daten gäben insgesamt wenig Anlass zur Zuversicht, dass eine nachhaltige und deutliche Erholung des Verarbeitenden Gewerbes unmittelbar bevorstehe.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85510 (0,85510) britische Pfund, 163,01 (163,45) japanische Yen und 0,9765 (0,9766) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2276 Dollar gehandelt. Das waren 25 Dollar mehr als am letzten Handelstag./jsl/he