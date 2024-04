Suqian, China (ots/PRNewswire) -Am 31. März fiel in der "Hauptstadt des chinesischen Baijiu", Suqian, wo der Frühling in voller Blüte steht, der Startschuss für den JINGDONG Suqian Marathon 2024 und die Grand Canal Marathon Series (Suqian Station). Laut dem Organisationskomitee des Suqian City Marathons gingen 12.000 Läufer aus dem ganzen Land in der strahlenden und prächtigen "Beautiful Waters and Baijiu Hometown" an den Start.Suqian, die jüngste Stadt auf Präfektur-Ebene in der Provinz Jiangsu, ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in der Region des Jangtse-Flussdeltas mit der bedeutendsten Verbesserung der umfassenden Stärke. Die 42,195 Kilometer lange Rennstrecke, die den alten, seit Jahrtausenden fließenden Kanal, den schimmernden Luoma-See und den malerischen Santai-Berg umfasst, verbindet die bekanntesten Frühlingsorte von Suqian. Vor allem in der zweiten Hälfte des Rennens erfreute sich die "schönste Laufstrecke" in vielen Läuferkreisen großer Beliebtheit. Zu dieser Zeit bietet der Santai Mountain National Forest Park den Läufern die Möglichkeit, in der natürlichen Sauerstoffbar frei zu atmen und in ihrer besten Verfassung ins Ziel zu sprinten.Die Überraschungen für die Läufer waren nicht nur die Natur. Der JINGDONG Suqian Marathon 2024 führte auch eine innovative musikalische Laufstrecke ein, mit 24 Musikstationen am Start, entlang der Laufstrecke und im Ziel, die traditionelle Opern, Rockmusik, Drachen- und Löwentänze darboten und so traditionelle Kultur und moderne Sportveranstaltungen perfekt miteinander verbanden. So konnten die Läuferinnen und Läufer das tiefe kulturelle Erbe von Suqian spüren, während sie sich ausschwitzten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377222/1_5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sowohl-die-landschaft-als-auch-das-rennen-verdienen-anerkennung-uber-zehntausend-laufer-laufen-in-der-hauptstadt-des-chinesischen-baijiu-302106167.htmlPressekontakt:Herr Wang,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: Suqian City Marathon Organizing Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169481/5748330