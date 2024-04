KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Kindergrundsicherung:

"Es geht nicht darum, dass der Staat Bürgern hinterherläuft. Die Leistungen sind für bedürftige Familien gedacht, nicht für die Allgemeinheit. Je weniger Familien sie beziehen müssen, umso besser. Der Zugang gehört in der Tat vereinfacht, digitalisiert und breit beworben. Aber damit ist es dann auch gut. Der Staat verwaltet Geld, das ihm Bürger in Form von Steuern zur Verfügung stellen. Der Politik obliegt die Ausgestaltung. Ziel muss jedoch immer sein, dass die Steuern für die Allgemeinheit eingesetzt werden. Dass Schwächeren in der Gesellschaft, insbesondere Kindern, geholfen wird, gehört zum Sozialstaat dazu und ist unabdingbar. Doch das geschieht in Deutschland bereits."/DP/jha