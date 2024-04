MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ampel:



"Regiert die Ampel eigentlich noch? Oder sind SPD, Grüne und FDP schon im Wahlkampf - und zwar gegeneinander? Die Kanzlerpartei SPD brüskiert Grüne und FDP in der Ukrainepolitik und gibt die "Friedenspartei". Die FDP verspricht trotz eines gähnenden Haushaltslochs munter Steuersenkungen und provoziert die Koalitionspartner mit Forderungen nach einer "Sozialstaatswende". Und die Grünen, die zu Beginn der Ampel noch die (Klima-)Agenda diktierten, wissen kaum noch, wie ihnen geschieht, und machen vorsorglich schon mal der Union schöne Augen. Alle Drei ahnen, dass ihre Ampel bis Herbst 2025 nicht durchhalten wird. Jetzt kämpft jeder nur noch für sich. Nicht dass das schon je anders gewesen wäre in diesem zänkischen Dreierbündnis. Doch so ungeniert wie jetzt wurden noch nie Schienbeintritte verteilt, um sich für Neuwahlen in Positionen zu bringen."/DP/jha