Die Aktie von Tesla stand am Dienstag erneut deutlich unter Druck. Grund waren schwache Auslieferungszahlen für das erste Quartal. Hier hat der US-Elektroautobauer den ersten Rückgang seit der Corona-Pandemie verbucht. Insgesamt 386.810 Fahrzeuge wurden an die Kunden ausgeliefert, nach fast 423.000 im entsprechenden Vorjahresquartal.Analysten hatten für das erste Vierteljahr 2024 im Schnitt mit einem Anstieg auf gut 449.000 Auslieferungen gerechnet. Die in diesem Jahr bereits schwächelnde Tesla-Aktie ...

