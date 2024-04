Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re kündigt Group CEO-Wechsel an



03.04.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Der Verwaltungsrat hat Andreas Berger zum Group CEO per 1. Juli 2024 ernannt

Christian Mumenthaler übergibt seinen Posten nach acht Jahren als Group CEO und 25 Jahren bei Swiss Re

Zürich, 3. April 2024 - Swiss Re hat heute die Ernennung von Andreas Berger zum Group Chief Executive Officer per 1. Juli 2024 bekannt gegeben. Er folgt auf Christian Mumenthaler, der zurücktreten wird.

Jacques de Vaucleroy, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Der Verwaltungsrat war sich einig darin, dass Andreas Berger die richtige Führungspersönlichkeit ist, um auf dem positiven Momentum des Unternehmens aufzubauen und Swiss Re in die nächste Phase der Entwicklung zu führen. Nach fünf Jahren bei Swiss Re blickt er auf eine überzeugende Erfolgsbilanz zurück, die durch den erfolgreichen Turnaround der von ihm geleiteten Geschäftseinheit Corporate Solutions unterstrichen wird. Er hat einen starken Fokus auf die Umsetzung bewiesen und gleichzeitig neue, Data Analytics-getriebene Geschäftsfelder erschlossen. Er wird eine leistungs- und erfolgsorientierte Kultur kombiniert mit wertegebundener Führung vorantreiben. Der gründliche Nachfolgeplanungsprozess des Verwaltungsrats hat zur Ernennung eines herausragenden Kandidaten für die Position des Group CEO geführt und gleichzeitig die Stärke und Tiefe des Talentpools von Swiss Re unter Beweis gestellt.»

Er fügte hinzu: «Christian Mumenthaler hat das Unternehmen durch eine Zeit mit erhöhter Naturkatastrophenaktivität, einem beispiellosen Niedrigzinsumfeld und der COVID-19-Pandemie gesteuert. Während seiner achtjährigen Amtszeit stiegen die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen von Swiss Re von rund 30 Mrd. USD im Jahr 2015 auf 45 Mrd. USD im Jahr 2023, während gleichzeitig die Kapitalisierung der Gruppe erheblich gestärkt wurde, wie die gestiegene SST-Quote zeigt. Mit dem Rückenwind der Erreichung aller finanziellen Ziele für 2023, einer Dividendenerhöhung und den positiven Auswirkungen der Umstrukturierung der Gruppe ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den CEO-Wechsel. Christian ist eine unglaublich engagierte, leidenschaftliche und intellektuell starke Führungspersönlichkeit, die auch über Swiss Re hinaus prägend gewesen ist. Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich ihm für sein starkes Engagement und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens Dank und Anerkennung aussprechen. Wir wünschen ihm alles Gute.»

Christian Mumenthaler: «Es war wahrhaft ein Privileg, Swiss Re so lange dienen und die Firma leiten zu dürfen. Ich bin ausserordentlich dankbar für die Erfahrung und für den Fortschritt, den das Unternehmen während dieser Zeit gemacht hat. So viele herausragende Talente haben sich hinter der Mission des Unternehmens versammelt. Ich freue mich, das Ruder abgeben zu können, nachdem das Unternehmen gehalten hat, was es versprochen hatte. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment auch für mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es ist fantastisch, dass wir einen meiner Kollegen als meinen Nachfolger ernennen. Bei Andreas ist Swiss Re in guten Händen.»

Andreas Berger: «Ich fühle mich geehrt durch die Entscheidung des Verwaltungsrats, mir die Leitung dieses grossartigen Unternehmens anzuvertrauen. Swiss Re verfügt über eine herausragende globale Kundenbasis in Reinsurance und Corporate Solutions, die durch die unglaublich starke Marke Swiss Re und die Kapitalposition gestützt wird. Ich freue mich darauf, mit allen meinen Kollegen im Group Executive Committee, den Mitarbeitern von Swiss Re und dem Verwaltungsrat zusammenzuarbeiten, um die Marktposition des Unternehmens weiter zu stärken und den Kunden von Swiss Re dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.»

Andreas Berger wird die Rolle des Group CEOs von Swiss Re von Christian Mumenthaler per 1. Juli 2024 übernehmen. Gleichzeitig wird er als CEO von Corporate Solutions zurücktreten und der Auswahlprozess für einen Nachfolger wurde eingeleitet.

Lebensläufe

Christian Mumenthaler (54) stiess 1999 zu Swiss Re. Von 2005 bis 2007 wirkte er als Group Chief Risk Officer. Von 2007 bis 2010 war er Leiter von Life & Health. Im Januar 2011 wurde Christian Mumenthaler zum Chief Marketing Officer Reinsurance ernannt und in die Geschäftsleitung berufen, bis er im Oktober desselben Jahres Chief Executive Officer Reinsurance wurde. Per Juli 2016 wurde Christian Mumenthaler zum Group Chief Executive Officer ernannt. Er ist der Vorstandsvorsitzender der Geneva Association; Co-Chair der WEF Alliance of CEO Climate Leaders; Vorstandsmitglied der economiesuisse; Mitglied des Pan-European Insurance Forums, des Global Reinsurance Forums, des Steuerungsausschusses des Insurance Development Forums, des Reinsurance Advisory Boards von Insurance Europe, und des Stiftungsrates der St. Gallen Foundation for International Studies. Christian Mumenthaler hat einen Doktortitel in Physik der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Zürich. Ein Portraitfoto von Christian Mumenthaler kann hier heruntergeladen werden.

Andreas Berger (57) stiess im März 2019 als Chief Executive Officer Corporate Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung zu Swiss Re. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Boston Consulting Group, Gerling und Allianz inne. 2009 wurde er zum Chief Executive Officer der Londoner Niederlassung bei Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) ernannt. Andreas Berger wurde 2011 in den AGCS Vorstand als Chief Regions & Market Officer (Zentral- und Osteuropa, Mittelmeerraum, Afrika und Asien) berufen. Zusätzlich war er für die globale Broker Channel Distribution der Allianz Gruppe verantwortlich. Er ist Vorsitzender des Exekutivrates der International Insurance Society und Mitglied des Vorstandes von Advance, einer Schweizer Initiative für die Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft. Andreas Berger hat in Giessen und Paris studiert und verfügt über einen Abschluss in Rechtswissenschaften und ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Justus-Liebig-Universität Giessen (Deutschland). Er wurde in Kigali (Rwanda) geboren, lebt in der Nähe von Zürich und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Portraitfoto von Andreas Berger kann hier heruntergeladen werden.

Hinweis zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Die Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Swiss Re haftet in keinem Fall für Vermögens- oder Folgeschäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen entstehen, und die Leser werden daher dringend gebeten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen (der Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen ist unter https://www.swissre.com/terms-of-use.html zu finden). Swiss Re ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. Diese Mitteilung ist nicht als Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren gedacht und ist weder Angebot noch Angebotseinholung für den Erwerb von Wertpapieren in irgendeinem Land, einschliesslich der USA. Jedes derartige Angebot würde ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts oder Offering Memorandums erfolgen und den geltenden Wertschriftengesetzen entsprechen. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Durchführung von Wertpapiertransaktionen oder zur Tätigung von Investitionen dar.

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.