Die Nikola-Aktie verzeichnet aktuell einen Preis von 0,9 €, mit einer Veränderung von -4,5 % in der letzten Woche. Nach einem bemerkenswerten Aufschwung, welcher die Aktie um über 30 % in die Höhe trieb, scheint nun eine Phase der Konsolidierung eingesetzt zu haben. Der kurzzeitige Rutsch um -3,6 % am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...