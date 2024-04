DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAP - Bei SAP ist eine wichtige Personalie geklärt: Der Aufsichtsrat des Softwareherstellers hat nach Handelsblatt-Informationen den Vertrag mit Technologiechef Jürgen Müller um drei Jahre bis Ende 2027 verlängert. Das teilte der Konzern am Dienstag in einer internen E-Mail an die Belegschaft mit. Müller leitet den Vorstandsbereich Technologie und Innovation. In dieser Rolle ist er für die Business Technology Platform (BTP) verantwortlich, über die Kunden SAP-Programme erweitern, Geschäftsprozesse automatisieren und Daten analysieren können. (Handelsblatt)

GFT - Das auf die Digitalisierung im Banken- und Versicherungssektor spezialisierte Unternehmen GFT Technologies testet Plattformen zur Verarbeitung von Krypto-Geldströmen. Über mehrere Jahre hinweg sei eine entsprechende Lösung entwickelt worden, die möglichst noch in der zweiten Jahreshälfte ihren regulären Betrieb aufnehmen solle, wie Vorstandschefin Marika Lulay berichtet. Das Universal Digital Payments Network (UDPN) ist eine Plattform, die den Austausch von digitalem Zentralbankgeld sowie von regulierten Stablecoins ermöglichen soll. (FAZ)

EY - Die Prüfungsgesellschaft EY positioniert ihr Beratergeschäft in Deutschland neu. So wird die Strategieberatung EY-Parthenon künftig nicht mehr eigenständig auftreten, die Geschäfte werden mit anderen Einheiten zusammengelegt. EY will den Umbau laut Unternehmenskreisen auch nutzen, um die Führungsebenen zu straffen. Vor allem das mittlere Management ist demnach betroffen. Das sorgt intern für Unmut: Mehrere Teams und Partner stehen nach Handelsblatt-Informationen vor dem Absprung. So soll es rege Kontakte zum direkten Konkurrenten PwC Strategy& geben. (Handelsblatt)

ING - Vor Jahren hat die ING das Geschäft mit Privatkunden revolutioniert. Nun will die Direktbank den Erfolg bei der klassischen Klientel der Sparkassen und Volksbanken wiederholen - und Geschäftskunden anlocken. Doch es warten Hindernisse. "Wir betreiben das Business Banking in vielen Märkten erfolgreich", sagt Nadine Methner, die Leiterin dieses Geschäftskundenbereichs. "Nun wollen wir es auch in Deutschland ausbauen." Die Zielgruppe sind Geschäftskunden mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millionen Euro, die in Deutschland bisher die klassische Klientel der filialstarken Sparkassen und Volksbanken bilden. (Welt)

SYNGENTA - Trotz einer Serie von Rückschlägen will der Agrarkonzern Syngenta seine Börsenpläne vorantreiben. Ende vergangener Woche hatte das Unternehmen mit Sitz in Basel und Schanghai seinen Antrag für eine Notiz an der Schanghaier Börse zurückgezogen. Nun erwägt der Hersteller von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln, der zum chinesischen Staatskonzern Sinochem gehört, Finanzkreisen zufolge eine Erstnotiz an einem Börsenplatz außerhalb des chinesischen Festlands. Als Alternativen werden die Handelsplätze Hongkong, Zürich und New York genannt. (Handelsblatt)

SOFTWARE ONE - Der Machtkampf um den Schweizer IT-Dienstleister Software One spitzt sich zu. Seit einem Jahr kämpft der Finanzinvestor Bain Capital um die milliardenschwere Übernahme des börsennotierten Unternehmens - bisher vergeblich, obwohl auch die drei Gründer mit 29 Prozent der Aktien den Deal wünschen. Sie haben eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen lassen und wollen den gesamten bisherigen Verwaltungsrat, der sich gegen die Übernahme stellte, durch die Aktionäre abwählen lassen. Doch nun stellt sich der mächtige US-Stimmrechtsberater ISS auf die Seite des Verwaltungsrats und rät Investoren, gegen den kompletten Austausch des Gremiums zu stimmen. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2024 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.