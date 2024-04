FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0776 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte die Kursgewinne vom Dienstag halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0749 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung aus der Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum im März leicht abgeschwächt hat.

Am Dienstag war der Euro noch gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass die Inflation in Deutschland weiter auf dem Rückzug ist. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war der nach europäischen Standards erhobene Verbraucherpreisindex HVPI im März im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,7 Prozent gelegen. Damit nähert sie sich weiter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent an und eine Zinssenkung ab Juni wird nach Einschätzung von Experten immer wahrscheinlicher./jkr/men