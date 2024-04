Kiew - In der Ukraine können Reservisten künftig bereits ab einem Alter von 25 statt bisher 27 Jahren zum Wehrdienst eingezogen werden. Am Dienstag wurde ein entsprechender Eintrag auf der Parlamentsseite veröffentlicht. Ausgehend von den Geburtenziffern Ende der 1990er-Jahre könnten damit gut 400'000 weitere Männer zur Verteidigung gegen die russischen Angreifer eingezogen werden. Angesichts der schweren Lage an der Front hatte Präsident Wolodymyr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...