InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Apr 3

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / April 3, 2024 / The Company announces that on 02 April 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 02 April 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 9,965 Lowest price paid per share: £ 80.9400 Highest price paid per share: £ 82.8200 Average price paid per share: £ 81.5476



The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 164,216,268 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 9,965 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 02 April 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 9,965 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.8200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.9400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.5476

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 02/04/2024 09:11:20 BST 5 82.5800 XLON 967364753502171 02/04/2024 09:11:20 BST 26 82.5800 XLON 967364753502170 02/04/2024 09:11:20 BST 111 82.5800 XLON 967364753502172 02/04/2024 09:14:19 BST 38 82.7200 XLON 967364753502644 02/04/2024 09:16:02 BST 47 82.7200 XLON 967364753502821 02/04/2024 09:19:13 BST 58 82.8200 XLON 967364753503428 02/04/2024 09:34:43 BST 60 82.5200 XLON 967364753505448 02/04/2024 09:40:55 BST 75 82.2600 XLON 967364753505921 02/04/2024 09:43:51 BST 40 82.1400 XLON 967364753506070 02/04/2024 09:46:03 BST 45 81.9800 XLON 967364753506305 02/04/2024 09:49:38 BST 41 81.9200 XLON 967364753506595 02/04/2024 09:52:21 BST 45 81.9400 XLON 967364753506849 02/04/2024 09:58:24 BST 46 82.0000 XLON 967364753507398 02/04/2024 10:00:15 BST 60 81.9800 XLON 967364753507623 02/04/2024 10:09:25 BST 20 82.0400 XLON 967364753508592 02/04/2024 10:09:25 BST 45 82.0400 XLON 967364753508593 02/04/2024 10:12:34 BST 59 82.1000 XLON 967364753508835 02/04/2024 10:20:29 BST 17 81.8200 XLON 967364753509380 02/04/2024 10:23:33 BST 16 81.7800 XLON 967364753509523 02/04/2024 10:26:16 BST 70 81.6400 XLON 967364753509711 02/04/2024 10:33:57 BST 45 81.7400 XLON 967364753510148 02/04/2024 10:42:03 BST 45 81.6600 XLON 967364753510845 02/04/2024 10:42:03 BST 41 81.6800 XLON 967364753510838 02/04/2024 10:47:39 BST 80 81.7000 XLON 967364753511468 02/04/2024 10:58:31 BST 38 81.7200 XLON 967364753512534 02/04/2024 10:58:31 BST 73 81.8000 XLON 967364753512526 02/04/2024 11:06:30 BST 45 81.5200 XLON 967364753513120 02/04/2024 11:13:48 BST 42 81.4800 XLON 967364753513565 02/04/2024 11:23:37 BST 39 81.5800 XLON 967364753514016 02/04/2024 11:31:41 BST 8 81.6400 XLON 967364753514469 02/04/2024 11:31:41 BST 8 81.6400 XLON 967364753514470 02/04/2024 11:31:41 BST 28 81.6600 XLON 967364753514471 02/04/2024 11:31:41 BST 49 81.6600 XLON 967364753514462 02/04/2024 11:35:24 BST 42 81.5600 XLON 967364753514756 02/04/2024 11:45:55 BST 29 81.6000 XLON 967364753515295 02/04/2024 11:54:12 BST 47 81.5400 XLON 967364753515779 02/04/2024 11:54:12 BST 151 81.5800 XLON 967364753515764 02/04/2024 12:03:11 BST 12 81.5400 XLON 967364753516149 02/04/2024 12:03:11 BST 13 81.5400 XLON 967364753516150 02/04/2024 12:04:48 BST 17 81.5400 XLON 967364753516293 02/04/2024 12:04:48 BST 47 81.5400 XLON 967364753516294 02/04/2024 12:06:01 BST 9 81.5200 XLON 967364753516345 02/04/2024 12:06:01 BST 55 81.5200 XLON 967364753516346 02/04/2024 12:10:05 BST 9 81.5400 XLON 967364753516577 02/04/2024 12:10:05 BST 61 81.5400 XLON 967364753516578 02/04/2024 12:20:44 BST 39 81.4400 XLON 967364753517038 02/04/2024 12:21:09 BST 16 81.4400 XLON 967364753517083 02/04/2024 12:21:09 BST 17 81.4400 XLON 967364753517084 02/04/2024 12:27:15 BST 29 81.4600 XLON 967364753517430 02/04/2024 12:27:15 BST 33 81.4600 XLON 967364753517429 02/04/2024 12:31:29 BST 38 81.4600 XLON 967364753517664 02/04/2024 12:37:09 BST 54 81.5000 XLON 967364753517898 02/04/2024 12:38:19 BST 42 81.4600 XLON 967364753517962 02/04/2024 12:42:34 BST 41 81.4200 XLON 967364753518115 02/04/2024 12:46:41 BST 46 81.4000 XLON 967364753518339 02/04/2024 12:51:52 BST 69 81.3600 XLON 967364753518684 02/04/2024 12:52:53 BST 52 81.3400 XLON 967364753518792 02/04/2024 12:57:50 BST 57 81.3400 XLON 967364753519374 02/04/2024 13:04:32 BST 66 81.3200 XLON 967364753519743 02/04/2024 13:07:05 BST 43 81.3200 XLON 967364753519854 02/04/2024 13:15:10 BST 35 81.3600 XLON 967364753520389 02/04/2024 13:15:10 BST 40 81.3600 XLON 967364753520384 02/04/2024 13:15:10 BST 40 81.3600 XLON 967364753520388 02/04/2024 13:23:18 BST 48 81.5600 XLON 967364753520792 02/04/2024 13:23:26 BST 101 81.5600 XLON 967364753520797 02/04/2024 13:27:11 BST 41 81.5000 XLON 967364753520990 02/04/2024 13:29:46 BST 42 81.5600 XLON 967364753521131 02/04/2024 13:31:00 BST 53 81.5400 XLON 967364753521199 02/04/2024 13:33:03 BST 20 81.5600 XLON 967364753521295 02/04/2024 13:33:03 BST 24 81.5600 XLON 967364753521296 02/04/2024 13:34:13 BST 28 81.5200 XLON 967364753521411 02/04/2024 13:34:13 BST 36 81.5200 XLON 967364753521410 02/04/2024 13:36:43 BST 70 81.5200 XLON 967364753521523 02/04/2024 13:38:48 BST 67 81.5400 XLON 967364753521661 02/04/2024 13:40:31 BST 5 81.5000 XLON 967364753521833 02/04/2024 13:40:31 BST 39 81.5000 XLON 967364753521834 02/04/2024 13:41:20 BST 5 81.4200 XLON 967364753521863 02/04/2024 13:41:20 BST 33 81.4200 XLON 967364753521862 02/04/2024 13:45:30 BST 99 81.3200 XLON 967364753522193 02/04/2024 13:45:30 BST 51 81.3600 XLON 967364753522181 02/04/2024 13:49:49 BST 52 81.2800 XLON 967364753522625 02/04/2024 13:49:49 BST 65 81.2800 XLON 967364753522624 02/04/2024 13:51:29 BST 21 81.2200 XLON 967364753522838 02/04/2024 13:51:29 BST 48 81.2200 XLON 967364753522837 02/04/2024 13:53:43 BST 60 81.1600 XLON 967364753523046 02/04/2024 13:56:32 BST 58 81.1800 XLON 967364753523301 02/04/2024 13:59:18 BST 9 81.2000 XLON 967364753523568 02/04/2024 13:59:18 BST 119 81.2000 XLON 967364753523569 02/04/2024 14:04:27 BST 11 81.1800 XLON 967364753523936 02/04/2024 14:04:27 BST 38 81.1800 XLON 967364753523937 02/04/2024 14:06:03 BST 78 81.1400 XLON 967364753524080 02/04/2024 14:11:10 BST 19 81.1800 XLON 967364753524475 02/04/2024 14:11:10 BST 22 81.1800 XLON 967364753524474 02/04/2024 14:11:47 BST 117 81.1600 XLON 967364753524496 02/04/2024 14:15:39 BST 22 81.2200 XLON 967364753525074 02/04/2024 14:15:39 BST 31 81.2200 XLON 967364753525073 02/04/2024 14:16:05 BST 44 81.1600 XLON 967364753525155 02/04/2024 14:18:36 BST 13 81.2000 XLON 967364753525394 02/04/2024 14:18:36 BST 43 81.2000 XLON 967364753525395 02/04/2024 14:20:53 BST 20 81.1000 XLON 967364753525554 02/04/2024 14:20:53 BST 23 81.1000 XLON 967364753525555 02/04/2024 14:23:45 BST 56 81.0600 XLON 967364753525952 02/04/2024 14:24:37 BST 44 81.0600 XLON 967364753526109 02/04/2024 14:26:03 BST 2 81.0200 XLON 967364753526297 02/04/2024 14:26:03 BST 52 81.0200 XLON 967364753526298 02/04/2024 14:28:55 BST 11 80.9800 XLON 967364753526806 02/04/2024 14:28:55 BST 35 80.9800 XLON 967364753526807 02/04/2024 14:29:38 BST 12 80.9400 XLON 967364753526999 02/04/2024 14:30:00 BST 63 80.9600 XLON 967364753527135 02/04/2024 14:31:22 BST 57 81.0800 XLON 967364753528136 02/04/2024 14:32:54 BST 43 81.1400 XLON 967364753528709 02/04/2024 14:34:05 BST 68 81.1000 XLON 967364753529037 02/04/2024 14:36:16 BST 21 81.1200 XLON 967364753529697 02/04/2024 14:38:00 BST 107 81.1200 XLON 967364753530080 02/04/2024 14:39:22 BST 61 81.0400 XLON 967364753530505 02/04/2024 14:43:38 BST 8 81.0600 XLON 967364753531414 02/04/2024 14:43:38 BST 8 81.0600 XLON 967364753531416 02/04/2024 14:43:38 BST 10 81.0600 XLON 967364753531415 02/04/2024 14:43:38 BST 12 81.0600 XLON 967364753531417 02/04/2024 14:43:38 BST 15 81.0600 XLON 967364753531413 02/04/2024 14:43:43 BST 4 80.9800 XLON 967364753531497 02/04/2024 14:43:43 BST 74 80.9800 XLON 967364753531498 02/04/2024 14:47:01 BST 46 81.3200 XLON 967364753532091 02/04/2024 14:47:01 BST 47 81.3200 XLON 967364753532090 02/04/2024 14:47:06 BST 69 81.2800 XLON 967364753532123 02/04/2024 14:49:20 BST 63 81.2200 XLON 967364753532376 02/04/2024 14:51:37 BST 22 81.3000 XLON 967364753532641 02/04/2024 14:51:37 BST 53 81.3000 XLON 967364753532640 02/04/2024 14:51:45 BST 16 81.3000 XLON 967364753532656 02/04/2024 14:51:45 BST 25 81.3000 XLON 967364753532655 02/04/2024 14:53:15 BST 55 81.2600 XLON 967364753532820 02/04/2024 14:54:04 BST 80 81.2400 XLON 967364753532912 02/04/2024 14:55:53 BST 23 81.3200 XLON 967364753533141 02/04/2024 14:55:53 BST 80 81.3200 XLON 967364753533140 02/04/2024 14:57:37 BST 52 81.4000 XLON 967364753533341 02/04/2024 14:57:37 BST 85 81.4000 XLON 967364753533340 02/04/2024 14:58:35 BST 43 81.4000 XLON 967364753533466 02/04/2024 14:58:35 BST 43 81.4000 XLON 967364753533467 02/04/2024 15:00:19 BST 81 81.4000 XLON 967364753533845 02/04/2024 15:01:00 BST 1 81.3600 XLON 967364753534068 02/04/2024 15:01:00 BST 62 81.3600 XLON 967364753534067 02/04/2024 15:03:06 BST 56 81.5200 XLON 967364753534641 02/04/2024 15:03:51 BST 70 81.4600 XLON 967364753534768 02/04/2024 15:05:55 BST 52 81.5000 XLON 967364753535075 02/04/2024 15:06:07 BST 44 81.4800 XLON 967364753535119 02/04/2024 15:09:36 BST 8 81.5000 XLON 967364753535547 02/04/2024 15:10:42 BST 17 81.4600 XLON 967364753535781 02/04/2024 15:10:42 BST 68 81.4600 XLON 967364753535782 02/04/2024 15:10:42 BST 129 81.4600 XLON 967364753535779 02/04/2024 15:11:36 BST 41 81.3800 XLON 967364753535986 02/04/2024 15:13:27 BST 42 81.4400 XLON 967364753536204 02/04/2024 15:13:27 BST 48 81.4400 XLON 967364753536205 02/04/2024 15:14:08 BST 42 81.4600 XLON 967364753536345 02/04/2024 15:15:49 BST 65 81.5400 XLON 967364753536570 02/04/2024 15:16:37 BST 16 81.5400 XLON 967364753536647 02/04/2024 15:16:37 BST 23 81.5400 XLON 967364753536646 02/04/2024 15:17:24 BST 51 81.4800 XLON 967364753536797 02/04/2024 15:19:00 BST 55 81.4800 XLON 967364753536963 02/04/2024 15:20:30 BST 11 81.5200 XLON 967364753537253 02/04/2024 15:20:30 BST 31 81.5200 XLON 967364753537254 02/04/2024 15:20:53 BST 52 81.5000 XLON 967364753537291 02/04/2024 15:22:13 BST 53 81.5600 XLON 967364753537396 02/04/2024 15:24:52 BST 106 81.6200 XLON 967364753537701 02/04/2024 15:27:52 BST 2 81.7200 XLON 967364753538333 02/04/2024 15:27:52 BST 40 81.7200 XLON 967364753538332 02/04/2024 15:27:52 BST 84 81.7400 XLON 967364753538327 02/04/2024 15:28:30 BST 43 81.6600 XLON 967364753538462 02/04/2024 15:30:07 BST 61 81.6600 XLON 967364753539075 02/04/2024 15:31:38 BST 74 81.6800 XLON 967364753539345 02/04/2024 15:34:02 BST 9 81.7200 XLON 967364753539865 02/04/2024 15:34:03 BST 76 81.7200 XLON 967364753539875 02/04/2024 15:35:15 BST 9 81.7200 XLON 967364753540160 02/04/2024 15:35:15 BST 35 81.7200 XLON 967364753540161 02/04/2024 15:36:19 BST 46 81.7200 XLON 967364753540341 02/04/2024 15:37:34 BST 45 81.8000 XLON 967364753540511 02/04/2024 15:37:55 BST 41 81.8000 XLON 967364753540578 02/04/2024 15:40:34 BST 89 81.9600 XLON 967364753540909 02/04/2024 15:43:02 BST 46 81.9800 XLON 967364753541257 02/04/2024 15:43:03 BST 18 81.9800 XLON 967364753541274 02/04/2024 15:43:03 BST 24 81.9800 XLON 967364753541273 02/04/2024 15:44:02 BST 40 81.9400 XLON 967364753541402 02/04/2024 15:46:44 BST 27 81.9200 XLON 967364753541791 02/04/2024 15:46:44 BST 70 81.9200 XLON 967364753541792 02/04/2024 15:48:19 BST 61 81.7400 XLON 967364753542190 02/04/2024 15:50:54 BST 16 81.7400 XLON 967364753542543 02/04/2024 15:50:54 BST 31 81.7400 XLON 967364753542542 02/04/2024 15:51:42 BST 65 81.7400 XLON 967364753542619 02/04/2024 15:54:00 BST 60 81.7000 XLON 967364753542873 02/04/2024 15:56:15 BST 79 81.5800 XLON 967364753543266 02/04/2024 15:57:41 BST 41 81.5000 XLON 967364753543506 02/04/2024 16:00:21 BST 58 81.5400 XLON 967364753544161 02/04/2024 16:00:21 BST 60 81.5400 XLON 967364753544162 02/04/2024 16:02:21 BST 64 81.5000 XLON 967364753544537 02/04/2024 16:05:35 BST 4 81.5200 XLON 967364753545151 02/04/2024 16:05:35 BST 17 81.5200 XLON 967364753545152 02/04/2024 16:05:35 BST 21 81.5200 XLON 967364753545150 02/04/2024 16:06:30 BST 17 81.5200 XLON 967364753545423 02/04/2024 16:06:30 BST 32 81.5200 XLON 967364753545422 02/04/2024 16:06:34 BST 27 81.5200 XLON 967364753545439 02/04/2024 16:06:34 BST 50 81.5200 XLON 967364753545440 02/04/2024 16:08:06 BST 42 81.4800 XLON 967364753545616 02/04/2024 16:11:48 BST 50 81.6600 XLON 967364753546252 02/04/2024 16:12:07 BST 50 81.6400 XLON 967364753546333 02/04/2024 16:12:07 BST 4 81.6600 XLON 967364753546331 02/04/2024 16:12:07 BST 16 81.6600 XLON 967364753546330 02/04/2024 16:12:07 BST 31 81.6600 XLON 967364753546328 02/04/2024 16:12:07 BST 60 81.6600 XLON 967364753546329 02/04/2024 16:12:51 BST 39 81.6200 XLON 967364753546487 02/04/2024 16:14:37 BST 50 81.6400 XLON 967364753546812 02/04/2024 16:14:37 BST 67 81.6400 XLON 967364753546811 02/04/2024 16:16:19 BST 78 81.6800 XLON 967364753547091 02/04/2024 16:20:04 BST 9 81.7000 XLON 967364753547919 02/04/2024 16:20:29 BST 49 81.7000 XLON 967364753548112 02/04/2024 16:21:34 BST 38 81.7400 XLON 967364753548529 02/04/2024 16:22:06 BST 7 81.7400 XLON 967364753548657 02/04/2024 16:22:06 BST 20 81.7400 XLON 967364753548655 02/04/2024 16:22:06 BST 42 81.7400 XLON 967364753548656 02/04/2024 16:22:38 BST 1 81.7400 XLON 967364753548762 02/04/2024 16:22:38 BST 2 81.7400 XLON 967364753548761 02/04/2024 16:22:38 BST 34 81.7400 XLON 967364753548763 02/04/2024 16:22:53 BST 165 81.7200 XLON 967364753548793 02/04/2024 16:24:05 BST 77 81.7200 XLON 967364753549139 02/04/2024 16:25:41 BST 69 81.7000 XLON 967364753549578 02/04/2024 16:27:02 BST 88 81.7400 XLON 967364753549888 02/04/2024 16:28:00 BST 43 81.7800 XLON 967364753550322 02/04/2024 16:28:56 BST 57 81.7000 XLON 967364753550552 02/04/2024 16:29:38 BST 1 81.6600 XLON 967364753550904 02/04/2024 16:29:41 BST 8 81.6600 XLON 967364753550914 02/04/2024 16:29:41 BST 8 81.6600 XLON 967364753550915

