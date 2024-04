Allersberg (ots) -Cornelius J.P.G. Tarnai, besser bekannt als "Corni DER verrückte Bauingenieur KSDR", hat sich als eine herausragende Persönlichkeit im Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege etabliert. Als Redner und Experte für Motivation und Inspiration bringt er eine einzigartige Perspektive in die Welt des Kulturerbes und der historischen Gebäude.In seinen mitreißenden Reden verbindet Cornelius Tarnai die Weisheiten der alten Meister mit der Philosophie des Lebens und zeigt auf beeindruckende Weise, wie wir von unseren historischen Gebäuden lernen und ihren kulturellen Wert schätzen können. Seine Rede über die Weisheiten der alten Meister verzaubert das Publikum und hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck bei Zuschauern und Zuhörern gleichermaßen.Jedem erfolgreichen Projekt geht ein eindeutiges Ziel voraus. Der Bauingenieur und Vortragsredner Cornelius Tarnai zeigt in seinem Vortrag anhand von vielen Beispielen: Nur wer sich im Klaren über die Umsetzung seines Traumes ist, kann die Fundamente für den Erfolg richtig setzen. Auch schon berühmte Bauten wie die Schlösser Versailles bei Paris oder der Winterpalast in St. Petersburg waren die Ergebnisse eines Traumes. Jedes Gebäude muss auf einem starken Fundament gebaut werden, um dauerhaft Bestand zu haben - so auch der Erfolg. Der Top-Experte für die Sanierung von alten Gebäuden, hat für seine berufliche Karriere auch schon häufig die richtigen Fundamente gesetzt, mit deren Hilfe er sehr erfolgreich war. In seinem spannenden Vortrag spricht der Keynote Speaker nun über die Kraft von starken Fundamenten und warum jeder, der einen hohen Turm bauen will, lange am Fundament arbeiten muss, um damit auch erfolgreich zu sein.Als Bauingenieur und leidenschaftlicher Gebäuderetterist Cornelius Tarnai einer der führenden Experten auf seinem Gebiet und versteht es, die Bedeutung des Denkmalschutzes für unsere Gesellschaft auf packende und inspirierende Weise zu vermitteln. Seine Reden sind geprägt von Vision, Mut und einer einzigartigen Form der Inspiration, die das Publikum begeistert und zum Nachdenken anregt.Cornelius J.P.G. Tarnai ist mehr als nur ein Bauingenieur - er ist ein Botschafter für das kulturelle Erbe und ein Vordenker, der die Bedeutung historischer Gebäude für unsere Identität und unser kollektives Gedächtnis hervorhebt. Seine Leidenschaft und sein Engagement für den Denkmalschutz machen ihn zu einem wahren "Mister Denkmal", der mit seiner Arbeit und seinen Reden die Herzen der Menschen erreicht.Pressekontakt:Cornelius J.P.G. Tarnai+49 (0)171 321 91corni@ksdr.dehttps://corneliustarnai.com/Original-Content von: Cornelius J.P.G. Tarnai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174145/5748403