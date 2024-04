Nach einem weiteren Rekord des DAX am Vortag und anschließenden Verlusten scheint zunächst die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex dürfte am Mittwoch zu Handelsbeginn leicht nachgeben. Der Broker IG taxierte den DAX knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels auf 18.303 Punkte und damit moderat im Plus. Am Dienstag hatte der Index mit 18.567 Zählern einen weiteren Rekord aufgestellt - und anschließend gut ein Prozent eingebüßt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

