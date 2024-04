Mit dem gestrigen Kursanstieg auf 54,23 Euro hat die BASF Aktie ein neues Zweijahreshoch erklimmen können. Doch der ohnehin nur knapp ausgefallene Break über die bisherigen Marken in der Zone bei 54,04/54,18 Euro konnte der DAX-Titel am Dienstag auf XETRA-Schlusskursbasis nicht bestätigen. Mit 53,82 Euro ging es in den Feierabend, aktuell meldet Tradegate ...

