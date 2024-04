Am deutschen Aktienmarkt hat es am Vortag die von vielen Marktteilnehmern erwartete/erhoffte Korrektur gegeben. Der DAX verlor nach einer Serie von acht grünen Tageskerzen erstmals wieder an Boden und im Tagesverlauf 209 Zähler oder 1,1 Prozent. Am Mittwoch stehen vor allem die Autobauer und Infineon im Fokus.

