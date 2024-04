Innsbruck/Salzburg (ots) -Treffpunkt des Jahres für Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik | 27. Mai 2024, Salzburg CongressBereits zum dritten Mal verspricht das Salzburger Wirtschaftsforum eine inspirierende Veranstaltung voller hochkarätiger Vorträge, spannender Impulse und innovativer Start-ups. Treffen Sie auf international herausragende Expertinnen und Experten, glänzende Persönlichkeiten und Führungskräfte aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, und nutzen Sie diese einzigartige Plattform für Dialog und Kontakte in einem ansprechenden Umfeld.Unter dem Generalthema "KREATIVITÄT. MUT. INNOVATION. WETTBEWERB. Wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten können." dürfen sich die Gäste auf ein spannendes Programm mit hochkarätigen Vortragenden freuen:- Get Together & Innovation Area Start-ups, Jungunternehmen und Forschungsprojekte präsentieren sich- Begrüßung Peter Unterkofler | Präsident der Salzburger Industriellenvereinigung Wilfried Haslauer | Landeshauptmann von Salzburg- Vorträge & Podiumsdiskussionen- Gemütlicher Ausklang bei kulinarischen KöstlichkeitenVortragende:- Josef Joffe Publizist, Autor, Dozent, Medienmanager und Herausgeber der deutschen Wochenzeitung Die Zeit 2020-2023 "Europa vs. Amerika: Welche Wirtschaft glänzt, welche hinkt - und warum?"- Sandra Rothenberger Professorin, Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Start-up Coach, Stiftungsvorstand "Marketingstrategie neu: 5 Tipps für unternehmerischen Erfolg"- Feiyu Xu Former Senior Vice President & Global Head of AI von SAP SE, Co-Founder von nyonic, Mitglied des Aufsichtsrats der ZF Friedrichshafen AG "Künstliche Intelligenz in Unternehmen: Chancen, Potenziale, Möglichkeiten"- Hans-Lothar Domröse General und NATO-Befehlshaber aD "Europäische Sicherheit inmitten globaler Machtverschiebungen."- Benedikt Böhm CEO von Dynafit, Extremskibergsteiger, WWF Botschafter, Gründer von Helping Band "Raus aus der Todeszone - Sowohl im Bergsteigen als auch im Business."SAVE THE DATE:Montag, 27. Mai 202412:00 - 18:00 UhrSalzburg CongressÜber das Salzburger WirtschaftsforumDas Salzburger Wirtschaftsforum wird veranstaltet von der Industriellenvereinigung Salzburg in Zusammenarbeit mit der Salzburger Sparkasse, den Salzburger Nachrichten, Spar AG, Innovation Salzburg, Palfinger AG, GrECo, der Wirtschaftskammer Salzburg, weinwelt, Excellent Companies, der Universität Salzburg, der Fachhochschule Salzburg und MCI | Die Unternehmerische Hochschule®.Mehr Information & Anmeldung Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5752-salzburger-wirtschaftsforum-2024)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5748460