Zürich - Bei localsearch (Swisscom Directories AG) hat Irène Dumas am 1. März 2024 als Chief Marketing Officer die Leitung der Abteilung Marketing, Audience & Communications übernommen. In dieser Funktion ist sie auch neu Teil der Geschäftsleitung. Irène Dumas folgt auf Vanessa Marr, die sich entschieden hat, beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen. Irène Dumas war bei localsearch in der Abteilung Marketing, Audience & Communications in den letzten ...

