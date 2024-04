Nach Kursgewinnen von 4,4% im März ist die SAP-Aktie gestern mit Kursverlusten von 1,9% in den April gestartet. Rückblick: Die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 unter dem Strich 29,4% an Wert gewonnen und dabei 19 neue Allzeithochs erreicht. Zuletzt stiegen die Notierungen am vergangenen Mittwoch bis auf ...

