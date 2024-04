Der deutsche Leitindex musste zum Start in den neuen Monat ein Minus von 1,1% auf einen Endstand bei 18.283 Punkten verbuchen. Rückblick: Nach Kursgewinnen von 4,6% im März und einem Plus von 10,4% im ersten Quartal 2024 ist der DAX zum Start in den April nach unten abgedreht. Dabei konnten die Blue Chips mit dem frühen Tageshoch bei 18.567 Punkten ...

