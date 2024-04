Hennef (ots) -Die KW Media GmbH freut sich, ihre Teilnahme an der SACHSENBACK 2024, einer renommierten Fachmesse für das Bäcker- und Konditorenhandwerk, bekannt zu geben, die vom 13. bis 15. April 2024 auf dem Messegelände der Messe Dresden stattfindet. Wie die Geschäftsführung mitteilte, wird das Unternehmen auf der Fachmesse innovative Lösungen vorstellen, um Bäckereien und Konditoreien dabei zu helfen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und junge Talente zu begeistern.Gründer Justin Kießig: "Die SACHSENBACK gilt aus gutem Grund als eine der bedeutendsten Veranstaltungen für das Bäcker- und Konditorenhandwerk im mittel- und ostdeutschen Raum. Sie zieht Fachbesucher an, die auf der Suche nach Trends, neuen Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen sind. Mit richtungsweisenden Trends, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und spannenden Workshops wird die Fachmesse auch in diesem Jahr wieder starke Impulse setzen. Mehr als 8.000 Besucher und 200 Aussteller kommen hier zusammen, um das breite Spektrum des Bäckerei- und Konditoreihandwerks in all seinen Facetten zu präsentieren und zu erleben. Umso stolzer sind wir darauf, auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf der SACHSENBACK vertreten zu sein."Als führendes Unternehmen im Bereich der Personalbeschaffung und -werbung für das Bäcker- und Konditorenhandwerk verspricht die KW Media GmbH ihren Kunden "Personal auf Knopfdruck": Mit einem Fokus auf emotionale Werte, moderne Ansätze und maßgeschneiderte Werbeanzeigen unterstützt sie Bäckereien und Konditoreien dabei, ihre offenen Stellen bestmöglich zu besetzen. Darüber hinaus berät sie ihre Kunden zu den Themen Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung.Die KW Media GmbH wird auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand in Halle 2 auf der SACHSENBACK vertreten sein. Im Fokus werden dabei die Themen Mitarbeitergewinnung und Arbeitgeberattraktivität, vor allem jedoch die Umsatzsteigerung für Bäckereien stehen - ein Bereich, der in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erhält. Zudem plant das Unternehmen, eine Reihe von Vorträgen zu halten, die sich mit zentralen Herausforderungen und Chancen in der Branche auseinandersetzen. Zusätzlich erhalten die Besucher praktische Tipps und Tricks, die Bäckereien direkt umsetzen können, um ihren Umsatz zu steigern und als attraktive Arbeitgeber hervorzustechen. Ebenfalls angeboten wird die Möglichkeit für Eins-zu-eins-Beratungen, in deren Rahmen auf spezifische Fragen und Herausforderungen der Kunden eingegangen werden kann."Die Herausforderungen, vor denen Bäckereien und Konditoreien in der heutigen Zeit stehen, bedürfen innovativer Lösungen. Uns ist bewusst, dass der Mangel an qualifizierten Fachkräften eine große Belastung für die Branche darstellt. Auf der SACHSENBACK möchten wir diese Thematik mit den Teilnehmern diskutieren. Wir freuen uns darauf, Besucher und Fachkollegen zu treffen, die daran interessiert sind, nachhaltige Ansätze für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass durch einen konstruktiven Austausch neue Wege entstehen können, um die Attraktivität der Branche zu steigern und die Zukunftsfähigkeit der Betriebe zu sichern", so Justin Kießig.Mehr Informationen zur SACHSENBACK 2024 finden Sie unter: https://www.messe-stuttgart.de/sachsenback/Mehr Informationen zur KW Media GmbH finden Sie unter: https://personalaufknopfdruck.de/Pressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: service@personalaufknopfdruck.deOriginal-Content von: KW Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164604/5748496