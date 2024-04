München (ots) -RECUP, der Anbieter des größten Mehrwegsystems für die Gastronomie, weitet seinen Tätigkeitsbereich auf Österreich aus. RECUP revolutionierte durch die Bereitstellung des ersten flächendeckenden Pfandsystems für Getränke- und Speisenverpackungen den Markt für To-go-Verpackungen in der Gastronomie. Ab sofort steht das Mehrwegsystem auch Gastronomiebetrieben und Endverbrauchenden in Österreich zur Verfügung.RECUP/REBOWL ist mit bereits über 20.000 gastronomischen Partnerbetrieben in Deutschland die größte Mehrweglösung für die Gastronomie und bietet sowohl To-go-Anbietern als auch Verbrauchern eine unkomplizierte, kostensparende und attraktive Alternative zu Einwegverpackungen.Angesichts des steigenden Verpackungsmüllaufkommens ist die Expansion von RECUP nach Österreich ein wichtiger Schritt. "Das Problem "Einwegmüll" existiert weit über Deutschland hinaus. Wir konnten in den letzten sieben Jahren Erfahrungen rund um die Lösung dieses Problems sammeln, Mehrwegprodukte optimieren, zeigen, dass ein flächendeckendes Aus- und Rückgabenetz funktioniert und spüren, welche Chancen Mehrweg für die Gastronomie, die Endverbrauchenden und die Umwelt bietet. Wir glauben fest daran, dass Österreich bereit ist für einen Wandel im Bereich der To-go-Verpackungen.", so Fabian Eckert, Gründer und Geschäftsführer von RECUP. Zur Einführung des Systems in Österreich wurde der österreichischen Hauptstadt Wien ein eigener RECUP-Mehrwegbecher gewidmet. Die Skyline mit Stephansdom, Burgtheater und anderen Wiener Wahrzeichen ziert den RECUP der Wien-Edition.Denns BioMarkt startet als erster Partner in ÖsterreichMit Denns BioMarkt begrüßt RECUP seinen ersten Partner bei der Einführung des Mehrwegsystems für To-go-Verpackungen in Österreich an seiner Seite. Seit dem 1. April 2024 können Kund:innen in den 35 österreichweiten Denns BioMarkt-Filialen Getränke-to-go gegen 1 Euro Pfand im RECUP-Mehrwegbecher und Mittagsgerichte gegen 5 Euro Pfand in der REBOWL-Mehrwegschale mitnehmen. Die Becher und Schalen können dann bei allen Denns BioMarkt-Filialen in Österreich oder bei über 20.000 teilnehmenden Gastronomiebetrieben in Deutschland zurückgegeben werden.Verpackungs-Transformation mit RECUPDurch die Einführung des RECUP-Systems in Österreich soll ein wichtiger Beitrag zur Reduktion von Einwegverpackungsabfällen geleistet werden. Laut dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:c70011e0-5e45-4493-acb7-b36a54dc8796/IM_02_Finallayout_Factsheet_To-Go-Verpackungen_BF.pdf) werden in Österreich jährlich 680 Millionen Einwegverpackungen verbraucht, das entspricht 77.625 Verpackungen pro Stunde. RECUP bietet eine effektive Lösung, um diese Zahl zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Das Münchner Unternehmen hat das Ziel, Mehrweg in der Gastronomie zum Standard zu machen und auch in Österreich, mit einem flächendeckenden, analogen Mehrweg-Pfandsystem, welches auf Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und starken Partnerschaften basiert, einen positiven Wandel in Sachen Verpackungsmüll anzustoßen.Mit über 20.000 Partnerbetrieben in Deutschland, darunter Burger King, Bio Company, Shell, IKEA, Aral und Alnatura, aber auch Systemgastronomie, Bäckereien und vielen inhabergeführten Cafés und Restaurants, zeigt RECUP, dass Mehrweglösungen in der Gastronomie einfach und kostengünstig umsetzbar sind. Alle Cafés, Restaurants, Bäckereien, Kioske, Kantinen und Tankstellen, die am RECUP- und REBOWL-Mehrwegsystem teilnehmen, sind in der Kartenübersicht auf der Website (http://www.recup.at/) und als App zum kostenlosen Download (https://apps.apple.com/de/app/recup-rebowl/id1236343953) zu finden.Über RECUPDas im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete Unternehmen reCup GmbH bietet mit dem größten Mehrwegsystem für die Gastronomie - RECUP/REBOWL - eine einfache, attraktive und müllfreie Alternative zu Einwegverpackungen. Die RECUP To-go-Becher und REBOWL Take-away-Schalen sind in vielerlei Größen verfügbar und zu 100% recyclebar. Die Produktpalette wurde von der Bundesregierung mit dem Siegel "Blauer Engel" ausgezeichnet. Bei über 20.000 Aus- und Rückgabestellen (Cafés, Restaurants, Bäckereien, Kiosken, Betriebsgastronomien und Tankstellen) in Deutschland und 35 Denns BioMarkt-Filialen in Österreich können die Mehrwegbecher und - schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Mission des Unternehmens ist es, die Gesellschaft für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren und Einwegverpackungen überflüssig zu machen. Mehr unter: www.recup.de / www.recup.atBildmaterial hier (https://recup.sharepoint.com/sites/recup.all2/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Frecup.all2%2FFreigegebene%20Dokumente%2Fbrand-relations%2FPR%2BPresse%2FBildmaterial%2FPressefotos&p=true&ga=1)Pressekontakt:Greta Magerpresse@recup.atwww.recup.atOriginal-Content von: reCup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148640/5748522