© Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON



Der große Fehlschlag bei den Auslieferungen im ersten Quartal lässt selbst einige der größten Tesla-Bullen aufschrecken. Tesla lieferte im ersten Quartal knapp 387.000 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von etwa neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl verfehlte die niedrigsten Schätzungen der Wall Street um etwa 20.000 Fahrzeuge. Was war der Grund für den Fehlschlag? "Die Diskrepanz zwischen Auslieferungen und Produktion impliziert einen zusätzlichen Bestand von etwa 46.000 Fahrzeugen, was bestätigt, dass es neben dem bekannten Produktionsengpass auch ein ernsthaftes Nachfrageproblem geben könnte", so Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, in einem Bericht vom Dienstag. …