Hamburg (ots) -- EDEKA-Verbund baut Team D Partnerschaft mit Kampagne und neuen Eigenmarkenprodukten aus- Protein-Knusper-Müsli Schoko-Banane und Bircher-Müsli Heidelbeere ab April exklusiv bei EDEKA und Netto Marken-Discount erhältlich- "Wir wollen immer noch nach Paris, kommst du mit?": Kampagnen-Fortsetzung mit großem Paris-Reise-GewinnspielAthletinnen und Athleten auf der ganzen Welt befinden sich aktuell auf der roadtoparis zu den Olympischen Spielen - so auch das Team Deutschland. Als Premium Partner von Team D haben auch EDEKA und Netto Marken-Discount die Spiele fest im Visier. Mit den neuen offiziellen Team Deutschland Müslis im Eigenmarkensortiment sorgt der EDEKA-Verbund für sportliches Feeling im Regal. Begleitet wird der Produktlaunch von einer 360-Grad-Kampagne. Im Fokus steht ein emotionaler und energiegeladener Online-Clip unter dem Motto "Wir wollen immer noch nach Paris, kommst du mit?", in dem Team D Athlet:innen ihre Vorfreude auf Paris teilen und an die erfolgreiche Voting-Kampagne aus 2023 anknüpfen. Kund:innen haben Dank des großen Paris-Gewinnspiels die Chance Team D live vor Ort anzufeuern.In 114 Tagen wird in Paris das Olympische Feuer entzündet. Feuer und Flamme für das sportliche Großereignis sind EDEKA und Netto Marken-Discount bereits jetzt. Als Ernährungsexperte und Premium Partner von Team Deutschland begleitet der EDEKA-Verbund die Athlet:innen seit 2016 vor, während und nach den Olympischen Spielen. "Im Rahmen eines bewussten Lebensstils gehören Sport und eine ausgewogene Ernährung aus unserer Sicht untrennbar zusammen. Deshalb ist es uns wichtig, die Partnerschaft mit Team D nicht nur für Sportlerinnen und Sportler erlebbar zu machen, sondern auch all unseren Kundinnen und Kunden einen Zugang dazu zu ermöglichen", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Mit Eigenmarkenprodukten wie den neuen und exklusiven Team Deutschland Müslis schaffen wir es, alle an der Partnerschaft teilhaben zu lassen."Einführung der offiziellen Team Deutschland Müslis"Für Athlet:innen. Für Fans. Für alle.": Unter diesem Leitsatz launchen EDEKA und Netto Marken-Discount passend zu den Olympischen Spielen zwei offizielle Team Deutschland Müslis. Für die Produktentwicklung der Müslis wurden 120 Athlet:innen von Team Deutschland nach ihren Wünschen und Ansprüchen an Frühstückscerealien befragt. Ein Team aus Food-Expert:innen hat daraus vier Bio-Müslis entwickelt. Beim anschließenden Voting wählten rund 65.000 Müsli- und Sport-Fans ihre Favoriten: Protein-Knusper-Müsli Schoko-Banane und Bircher-Müsli Heidelbeere. Begleitet wird der Müsli-Launch von einem großen Paris-Gewinnspiel: Teilnehmer:innen haben die Chance auf www.teamd-mueslis.de eins von zehn Gewinn-Paketen zu gewinnen. Als Hauptpreise winken 2x2 Reisen zu den Spielen 2024 in Paris, um Team Deutschland live vor Ort anzufeuern."Wir wollen immer noch nach Paris, kommst du mit?"Parallel zum Müsli-Launch zeigt ein emotionaler und energiegeladener Online-Clip (https://www.youtube.com/watch?v=NQW6PsNMXu8) unter dem Motto "Wir wollen immer noch nach Paris, kommst du mit?", wieso acht Team D Athlet:innen aus sieben Sportarten unbedingt bei den Spielen dabei sein möchten. Der Clip knüpft an das erfolgreiche Vorjahres-Video an und erzählt die Geschichte der Sportler:innen weiter. Von Team D mit dabei sind Laura Ludwig und Louisa Lippmann (Beachvolleyball), Anne Sauer (Fechten), Lukas Dauser (Kunstturnen), Sideris Tasiadis (Kanu-Slalom), Tyler Edtmayer (Skateboarden), Marie-Laurence Jungfleisch (Hochsprung) und Pauline Nettesheim (Breaking). Der Clip sowie weiterer Content rund um die Team D Müslis werden auf den Social-Media- und Online-Kanälen von EDEKA, Netto Marken-Discount, Team Deutschland und den Athlet:innen im Rahmen einer 360-Grad-Kampagne veröffentlicht. In den Märkten und Filialen bewerben neben aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln auch die Instore-TVs den Launch und die Kampagne. Weitere Informationen zur Kampagne für die Team D Müslis finden Sie auf edeka.de/paris und netto-online.de/paris Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Netto Marken-Discount im ProfilNetto Marken-Discount gehört mit über 4.300 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 15,8 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kundinnen und -Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.600 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA-Verbund und Team DeutschlandDer EDEKA-Verbund ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athlet:innen Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen und auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Erfolgsrezepte der Athlet:innen, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportler:innen nachgekocht wurden. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athlet:innen Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen und auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Erfolgsrezepte der Athlet:innen, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportler:innen nachgekocht wurden. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte von EDEKA und Netto Marken-Discount das Partner-Logo. Seit Februar 2020 sind mit dem offiziellen Team D Riegel und Team D Kochbuch "Koch dich fit" auch zwei Produkte bei EDEKA erhältlich, die ganz im Zeichen der Partnerschaft stehen. Passend zu den Olympischen Winterspielen 2022 kam ein weiteres Highlight in die EDEKA-Regale und das gleich im Doppelpack: die offiziellen Team Deutschland Snack Balls. 2024 gehen - rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris - zwei weitere Team D Produkte an den Start: die offiziellen Team D Müslis.