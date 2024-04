TAIPEH (dpa-AFX) - Die Zahl der Verletzten und Eingeschlossenen nach dem Erdbeben vor der Ostküste Taiwans ist nach Angaben der Behörden weiter gestiegen. Mehr als 820 Menschen galten als verletzt, zudem waren 127 in Tunneln oder Gebäuden eingeschlossen, wie die nationale Feuerwehr-Behörde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mitteilte. Die Eingeschlossenen befanden sich den Angaben zufolge alle im Kreis um die Stadt Hualien, wo das Erdbeben am Morgen (Ortszeit) schwere Schäden anrichtete. Innerhalb von acht Stunden nach dem Beben wurden dort insgesamt mehr als 100 Nachbeben registriert. Weitere Angaben zu den beiden eingeschlossenen Deutschen im Verkehrstunnel eines Nationalparks nördlich von Hualien machte die Behörde nicht./jon/DP/men