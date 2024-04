Im ersten Quartal verkaufte BYD 626.263 New-Energy-Fahrzeuge (reine Elektroautos und Plug- Plug-in-Hybride). Ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hervorzuheben ist das Verkaufsplus im März. Hier lag der Zuwachs bei 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Reaktion von Goldman Sachs: Die Aktie ist kaufenswert.BYD hat sich am Dienstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Elektroauto-Hersteller hat im März 302.459 Fahrzeuge ausgeliefert. Das war ein Plus von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. ...

