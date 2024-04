TAIPEH (dpa-AFX) - Nach dem Erdbeben an der taiwanischen Ostküste ist die Zahl der Toten auf neun gestiegen. Das teilte die nationale Feuerwehr-Behörde am frühen Mittwochabend (Ortszeit) mit. Zuvor war bereits die Zahl der Verletzten auf mehr als 820 gestiegen. Auch die Angaben zu den Eingeschlossenen wurde mit 127 nach oben korrigiert. Zum Zustand der deutschen Staatsbürger, die sich nach offiziellen Angaben nördlich der schwer vom Erdbeben getroffenen Stadt Hualien an Taiwans Ostküste befanden und in einem Tunnel eingeschlossen sind, lagen zunächst keine weiteren Informationen vor./jon/DP/men