Walt Disney Co. hat genügend Stimmen ihrer Aktionäre gesichert, um eine Herausforderung durch einen Hedgefonds an ihrem Vorstand abzuwehren. Ein bedeutender Aktionär hat für eine Neubesetzung des Boards gekämpft, jedoch wurde genügend Rückhalt bei den Hauptanteilseignern erzielt, um die Position des bestehenden Vorstandes zu sichern. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen, das sich darauf konzentriert, seine Streaming-Dienste profitabel zu gestalten und sich auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Im Zuge der Bestrebungen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, hat Walt Disney kürzlich in den "Fortnite"-Entwickler Epic Games investiert und Pläne für einen ESPN Streaming-Service im Jahr 2025 vorgestellt. Zudem wurde das Board um zwei neue Mitglieder erweitert. [...]

Hier weiterlesen