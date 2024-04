Unterföhring (ots) -Wie gut kommt eine durchschnittliche Familie in diesen Zeiten mit ihrem monatlichen Budget über die Runden? Welche Einnahmen und Ausgaben haben Promis wie Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chico, Yvonne Woelke, und Eike Immel im Monat? Und wie lässt sich für Jede und Jeden aus dem Haushaltsgeld mehr herausholen? In der vierteiligen SAT.1-Dokureihe "Über Geld spricht man doch!" legen Prominente und "normale" Bürger aus verschiedenen Einkommensschichten exklusiv ihre Finanzen offen. SAT.1-Zuschauer und -Zuschauerinnen sehen "Über Geld spricht man doch!" ab Montag, 22. April, immer um 20:15 Uhr. Produziert wir "Über Geld spricht man doch!" von Tresor TV im Auftrag von SAT.1."Über Geld spricht man doch!" - neu ab 22. April 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara Stefanerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.sat1.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5748813