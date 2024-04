3E,der weltweit führende Anbieter von intelligenten Compliance-Lösungen für die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen, Produktverantwortung und nachhaltige Lieferketten, hat jetzt die angekündigte Übernahme von Quick-FDS, dem führenden Anbieter von Lösungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz in Frankreich, abgeschlossen. Mit der Übernahme von Quick-FDS von der WEKA Group baut 3E seine Präsenz in Europa weiter aus und sichert sich damit insbesondere auf dem französischen Markt eine führende Position.

Quick-FDS ist Partner sowohl von globalen Herstellern als auch von nachgeschalteten Anwendern chemischer Produkte und bietet erfolgskritische Lösungen, die die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern. Das Unternehmen hat eine hochspezialisierte Wissensbasis und eine Bibliothek von Sicherheitsdatenblättern (Safety Data Sheets, SDS) entwickelt, die es vielen der größten Unternehmen der Welt ermöglichen, sowohl lokalen als auch globalen Vorschriften zu entsprechen.

"Wir freuen uns sehr, das Team, die Kunden und die Partner von Quick-FDS in der breiteren 3E-Organisation willkommen zu heißen. Die Expansion auf dem französischen Markt hat für 3E hohe Priorität, und wir sind gespannt darauf, unser Wachstum in diesem Land durch den Zusammenschluss von zwei branchenführenden Unternehmen zu beschleunigen", sagte Greg Gartland, Chief Executive Officer von 3E. "Dieser Schritt festigt die Position von 3E als weltweit führender Anbieter von Lösungen für das SDB-Management, der seine Kunden in die Lage versetzt, die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen in einer Welt mit immer komplexeren Vorschriften zu verbessern."

Die fundierte Kenntnis und das Verständnis der sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften spielen für Unternehmen in der chemischen Industrie und angrenzenden Branchen inzwischen eine entscheidende Rolle. Die REACH-Verordnung in der EU schreibt vor, dass alle Chemikalienlieferanten ihren Kunden für jede chemische Substanz ein eigenes Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellen müssen. Die marktführende Lösung von Quick-FDS ermöglicht die Einhaltung der REACH-Verordnung und einer Vielzahl anderer EU-Vorschriften, so dass die Kunden ihre strategischen Ziele erreichen und gleichzeitig die immer strengeren Anforderungen einhalten können.

Robin Dualé, Managing Director der WEKA Group in Frankreich, sagte: "Dieser Zusammenschluss ist ein bedeutender Meilenstein in der EHS&S-Branche, da er zwei der hochkarätigsten Anbieter von Lösungen für das SDB-Management, die Arbeitsplatzsicherheit und die Produktverantwortung in Europa zusammenführt. Die Fülle an Lösungen, die das kombinierte Unternehmen seinen Kunden anbieten kann, ist beispiellos und ermöglicht nicht nur fundiertere Entscheidungen, sondern auch eine konsistente, effiziente und sichere Reduzierung von regulatorischen Risiken."

"Dieser Zusammenschluss ist von großer strategischer Bedeutung, da 3E seine Präsenz in Europa und auf der ganzen Welt weiter ausbaut", ergänzte JP O'Sullivan, Chief Operating Officer bei 3E. "Mit den vereinten Stärken und Fähigkeiten von 3E und Quick-FDS engagieren wir uns weiterhin entschieden dafür, unseren Kunden Sicherheits- und Compliance-Lösungen anzubieten. Wir werden in der Lage sein, einen noch größeren Mehrwert zu schaffen und noch mehr Know-how aufzubauen, da wir einen wachsenden globalen Kundenstamm betreuen."

3E hat sich seit der Trennung von Verisk aktiv um strategische Akquisitionen bemüht und seit März 2022 Toxnot, Chemycal, ChemChain und jetzt Quick-FDS übernommen.

Shearman Sterling LLP und Proskauer Rose LLP sind die Rechtsberater von 3E. Die WEKA Group und Quick-FDS werden von Carlsquare (M&A) und Astura (Legal) beraten.

Über Quick-FDS

Quick-FDS bietet digitale Workflow-Lösungen für die Verwaltung von Sicherheitsdatenblättern, um Hersteller und Endverbraucher entlang der gesamten Lieferkette für chemische Produkte bei der Einhaltung globaler Vorschriften zu unterstützen, einschließlich der europäischen REACH-Verordnung. Der historische Erfolg von Quick-FDS beruht auf der engen Integration mit Compliance-bezogenen Arbeitsabläufen in der gesamten Chemie- und Spezialmaterialbranche. Weltweit tätige Chemiehersteller, Distributoren und Großhändler empfehlen Quick-FDS nachdrücklich als echten Partner im Rahmen ihrer umfassenderen Regulierungsstrategie.

Über 3E

Seit mehr als 35 Jahren vertrauen die weltweit führenden Unternehmen darauf, dass 3E die intelligenten Compliance-Lösungen liefert, die sie zur Gewährleistung von Sicherheit und Nachhaltigkeit benötigen. Unser unübertroffenes Fachwissen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S) und Produktkonformität ermöglicht es unseren Kunden, die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen, die Produktsicherheit und -verantwortung sowie die Transparenz der Lieferkette zu verbessern. 3E engagiert sich stark für seine mehr als 5.000 Kunden weltweit, die eine Vielzahl von Branchen repräsentieren und zu denen die größten Chemiehersteller, Einzelhändler und Pharmaunternehmen der Welt gehören. Erfahren Sie mehr unter www.3Eco.com

Über die WEKA Group

Die WEKA Group ist eine diversifizierte Gruppe von Medienunternehmen und ein führender Anbieter von Fachinformationen und Weiterbildung mit 15 operativen Gesellschaften in Deutschland, Österreich und Frankreich. Die medienneutralen Inhalte der WEKA Group werden in allen gängigen Formaten angeboten und erreichen hochdiversifizierte Nischenmärkte in allen Branchen. Die WEKA Group hat ihren Hauptsitz in Kissing, Deutschland, und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.

