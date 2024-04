Das Batterieunternehmen aus der Bostoner Region wird die Investitionen nutzen, um die Fertigungskapazität zu erweitern und der wachsenden Nachfrage nach Kundenmustern gerecht zu werden

Alsym Energy, ein Entwickler von nicht entflammbaren wiederaufladbaren Batterien der nächsten Generation für stationäre Speicher-, Marine- und Mobilitätsanwendungen, gab eine Finanzierungsrunde in Höhe von 78 Millionen US-Dollar bekannt, die unter der gemeinsamen Leitung von Tata Limited (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tata Sons) und General Catalyst, einer globalen Risikokapitalfirma erfolgt. Die in New York ansässige Firma Thrive Capital und die in Toronto ansässige Firma Thomvest beteiligen sich neben den bestehenden Investoren Drads Capital ebenso an der Runde. Alsym wird die Mittel nutzen, um sein Team in der Bostoner Region zu erweitern und seine Prototyp- und Pilotproduktionslinien auszubauen, um der steigenden Nachfrage nach Kundenmustern gerecht zu werden. Das Engagement von führenden strategischen Investoren und Risikokapitalgesellschaften unterstreicht das wachsende Interesse an leistungsstarken, kostengünstigen, nicht brennbaren Batterietechnologien.

Die Stromerzeugung verlagert sich auf erneuerbare Energien, die von Natur aus unstetig sind und in großem Umfang durch Batteriespeichersysteme (BESS) unterstützt werden müssen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu gewährleisten, wenn fossile Kraftwerke vom Netz gehen. Es wird eine Vielzahl von Speichertechnologien benötigt, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden in Bezug auf Kosten und Leistung gerecht zu werden. Das erste Produkt von Alsym für diesen Markt, Alsym Green, bietet eine deutlich höhere Energiedichte auf Systemebene als andere nicht-entflammbare, nicht-lithiumhaltige Batteriesysteme. Weitere Produkte für den Marine-, Zweirad-, Dreirad- und PKW-Markt sind geplant.

Alsym Green kann bei erhöhten Temperaturen arbeiten und ist die einzige leistungsstarke, nicht entflammbare Option, die sich für stationäre Speicher und die Netzspeicherung eignet, insbesondere in Situationen, in denen das Brandrisiko mit steigendem Quecksilbergehalt zunimmt. Mit niedrigen, branchenführenden Gesamtkosten für die Speicherung (LCOS) und der Fähigkeit, eine breite, softwarekonfigurierbare Palette von Entladezeiten zu unterstützen, können Alsym-Batterien für Anwendungen mit kurzer, mittlerer und langer Speicherdauer eingesetzt werden, ohne dass mehrere Lösungen erforderlich sind.

"Während sich der Übergang zu sauberer Energie beschleunigt, wird es immer offensichtlicher, dass eine einzige Batterietechnologie nicht für jeden Anwendungsfall ideal ist und dass mehr Optionen benötigt werden, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen", sagte Mukesh Chatter, CEO und Mitbegründer von Alsym Energy. "Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiges Vertrauensvotum für unseren Ansatz zur Entwicklung neuer, nicht entflammbarer Batteriechemien, die hohe Leistung und niedrige Kosten mit einem hohen Maß an Sicherheit verbinden. Sie gibt uns die Möglichkeit, unser Entwicklungstempo zu beschleunigen, unsere Kapazität zur Bereitstellung von Mustern für bestehende und potenzielle Kunden zu erhöhen und letztendlich unser erstes Produkt so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen."

"Batteriespeichersysteme können dazu beitragen, das Stromnetz mit stabiler Kapazität zu versorgen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, jedoch erfordern wechselnde Klimabedingungen und gefährliche Umgebungen flexible Lösungen, die eine Reihe von Anforderungen sicher und wirtschaftlich erfüllen können", sagte Dr. Kripa Varanasi, Mitbegründer von Alsym Energy, Professor für Maschinenbau am MIT und Vordenker im Bereich Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit. "Alsym-Batterien sind sowohl für gemäßigte als auch für warme Klimazonen sowie für Infrastruktur- und Industrieanwendungen wie Rechenzentren, Stahlwerke und Chemieanlagen ideal geeignet. Unsere kostengünstige, ungiftige Technologie wird dazu beitragen, die Dekarbonisierung wirtschaftlich machbar zu machen, sowohl in entwickelten Ländern als auch in G-77-Nationen, und es allen ermöglichen, eine Rolle in der sauberen Energiezukunft zu spielen."

"Da die erneuerbaren Energieressourcen weltweit einen Rekordzuwachs verzeichnen, haben sich die praktischen Einschränkungen und die Unsicherheiten in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien verschärft, was die Nachfrage nach Alternativen erhöht, die hinsichtlich Leistung, Kosten und Verfügbarkeit konkurrenzfähig sind. Dies ist besonders bedeutsam in Schwellenmärkten, wo die Batteriespeicherung entscheidend sein wird, um die Kosten für saubere Energie zu senken", sagte Genevieve Kinney, Partnerin bei General Catalyst. "Die kostengünstigen Batterien von Alsym vereinen Leistung und Sicherheit, und die strategischen Partnerschaften des Unternehmens spiegeln eine der Schlüsselsäulen unserer These der globalen Resilienz wider, die auf einer entschlossenen Zusammenarbeit mit etablierten Industriepartnern zur Skalierung neuer, entscheidender Technologien beruht. Dank dieser Partnerschaft sind wir der Überzeugung, dass Alsym gut positioniert ist, um weltweit eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben."

Über Alsym Energy

Alsym Energy hat eine innovative, kostengünstige und leistungsstarke wiederaufladbare Batteriechemie entwickelt, die frei von Lithium und Kobalt ist und sich ideal für Anwendungen wie stationäre Speicherung, Seeschifffahrt und Elektrofahrzeuge, einschließlich Zweiräder, Dreiräder und PKWs, eignet. Durch die Verwendung von nicht entflammbaren, ungiftigen Batteriematerialien mit robusten globalen Lieferketten arbeitet Alsym daran, Speicher mit langer Lebensdauer und vergleichbarer Leistung wie Lithium-Ionen-Batterien zu wesentlich geringeren Kosten zu liefern und so die Dekarbonisierung weltweit zu beschleunigen. Alsym hat seinen Sitz in Woburn im US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter alsym.com.

Über die Tata Group

Die von Jamsetji Tata im Jahr 1868 gegründete Tata-Gruppe ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Indien, das aus 30 Unternehmen in zehn Vertikalen besteht. Die Gruppe ist in mehr als 100 Ländern auf sechs Kontinenten tätig und hat eine Mission: Die Lebensqualität der von uns weltweit bedienten Gemeinschaften durch langfristige Wertschöpfung für alle Interessengruppen auf der Grundlage von Führung mit Vertrauen zu verbessern. Tata Sons ist die erstrangige Investment-Holdinggesellschaft und der Promotor der Tata-Unternehmen. Sechsundsechzig Prozent des Aktienkapitals von Tata Sons werden von philanthropischen Stiftungen gehalten, die Bildung, Gesundheit, die Schaffung von Lebensgrundlagen sowie Kunst und Kultur unterstützen.

Über General Catalyst

General Catalyst ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in schlagkräftige, positive Veränderungen investiert, die Bestand haben für unsere Unternehmer, unsere Investoren, unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft. Wir unterstützen Gründer mit einem langfristigen Blick, die den Status quo herausfordern, indem wir sie von der Gründungs- bis zur Wachstumsphase und darüber hinaus begleiten, um Unternehmen aufzubauen, die den Test der Zeit bestehen. Mit Büros in San Francisco, Palo Alto, New York City, London, Berlin und Boston hat die Firma zum Wachstum von Unternehmen wie Airbnb, Deliveroo, Guild, Gusto, Hubspot, Illumio, Lemonade, Livongo, Oscar, Samsara, Snap, Stripe und Warby Parker beigetragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.generalcatalyst.com.

