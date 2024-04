Die cyan AG gab ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 23 bekannt. Einschließlich des i-new-Geschäfts lagen die operativen Erlöse bei EUR 8,6 Mio. und damit in etwa auf dem Niveau der Schätzungen von mwb research. Das Konzern-EBITDA (inkl. i-new und Einmaleffekten) betrug EUR -9,7 Mio. (mwb est: EUR -12,7 Mio.) und war damit besser als prognostiziert, was auf eine rückwirkende Erfassung von Bestandsveränderungen im GJ22 zurückzuführen ist, die ursprünglich für das GJ23 geplant war. Die Cybersecurity-Zahlen zeigen eine positive Top-Line-Performance. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 41%, angetrieben durch den Anstieg der Kundenbasis (+71%). Nach Anpassung des Modells kommen die Analysten von mwb research zu einem neuen Kursziel von EUR 3,50 (alt: EUR 3,20) und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Am 15. April 2024 wird mwb research eine Roundtable-Veranstaltung mit dem Management der cyan AG durchführen, zu der Sie sich unter https://research-hub.de/events/registration/2024-04-15-14-00/CYR-GR anmelden können. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG





