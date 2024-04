HALBERSTADT (dpa-AFX) - Trotz der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sollen alle Arbeitsplätze in der Produktion der Halberstädter Würstchen und auch die Marke erhalten bleiben. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Halko GmbH eröffnet. Die dahinterstehende Unternehmerfamilie habe inzwischen eine neue Gesellschaft gegründet, die den Geschäftsbetrieb mit allen Mitarbeitern übernommen habe. Die neue Gesellschaft gehöre zur Unternehmensgruppe der Halberstädter Würstchen- und Konservenfabrik und beschäftige weiterhin 57 Mitarbeiter. In der gesamten Unternehmensgruppe sind nach eigenen Angaben 164 Menschen beschäftigt.

Im Dezember war das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen hatte damals mitgeteilt, es bestehe eine Liquiditätskrise infolge der marktpolitischen Rahmenbedingungen. Der Geschäftsbetrieb wurde aber fortgeführt. Das Unternehmen ist ein Traditionsbetrieb mit knapp 140-jähriger Unternehmensgeschichte in Sachsen-Anhalt. Es stellt Würstchen und Konserven her./sus/DP/men