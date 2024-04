Die anhaltend positive Entwicklung des App Store konnte die Marktposition von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) weiter stärken. Im März verzeichnete der Bereich Gaming, welcher mehr als die Hälfte des App Store-Umsatzes ausmacht, trotz eines Rückgangs von 14% auf 8% ein Wachstum. Andere Kategorien, darunter vor allem Musik, erzielten sogar zweistellige Zuwächse. Regional wurde in China ein verlangsamtes Wachstum von 7% beobachtet, während auch in den USA und Japan die Wachstumstempos leicht nachließen. Trotz dieser Dämpfungen übertrafen die Gesamtleistungen die Erwartungen, was Experten dazu veranlasst hat, ihre optimistische Sichtweise fortzuführen und wiederholt ein "Outperform" Rating samt eines Kursziels von $220 für die Apple-Aktie auszurufen.

