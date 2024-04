Die US-Regierung, bekannt dafür, Bitcoin in Milliardenhöhe aus dem eingestellten Darknet-Marktplatz Silk Road beschlagnahmt zu haben, deutete am Dienstag durch mehrere Transaktionen auf einen möglichen bevorstehenden Verkauf dieser digitalen Vermögenswerte hin. Firmen, die die Blockchain-Analysen durchführen, berichteten über die Überweisung von rund 131 Millionen Dollar an Coinbase, ein Unternehmen, das auf den globalen Finanzmärkten (NASDAQ:COIN) agiert. Ein kleiner Betrag von etwa 65 Dollar wurde an eine Einzahlungsadresse bei Coinbase Prime gesendet, was auf einen Test hindeutet, gefolgt von weiteren Transfers von etwa 2.000 Bitcoin an Coinbase. Derartige Aktionen auf dem Markt werden aufgrund des potenziellen Einflusses auf den Bitcoin-Preis genau beobachtet. Die Regierung hat in der Vergangenheit bereits Teile ihres Bitcoin-Bestands veräußert. Die aktuellen [...]

