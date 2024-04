Der Rückversicherungsmarkt wird von wenigen Unternehmen dominiert. Ganz oben thront mit deutlichem Abstand Munich Re. Einer der größten Konkurrenten der Münchner sorgt am Mittwoch mit einer Personalie für Erschütterung - und rote Vorzeichen an der Kurstafel. Hat das auch Folgen für den deutschen Versicherer?Minus drei Prozent - so lautet die Reaktion der Märkte auf eine überraschende Personalie bei Swiss Re. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt tauscht überraschend den Chef aus. Der bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...