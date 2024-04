Chart des Tages EURUSD (03.04.2024)

Heute erlebte der EURUSD nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus der Eurozone eine erhöhte Volatilität. Der Euro schwächelt, nachdem die vorläufige VPI-Inflation der Eurozone für März mit 2,4 - unter den Erwartungen lag, während die Prognosen bei 2,5 - lagen. Der Kernverbraucherpreisindex lag ebenfalls unter der Schätzung von 3 - und die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 - auf 6,5 - Insgesamt deuten die Daten auf eine Konjunkturabschwächung in Europa hin, und dovishe Kommentare von EZB-Mitglied Holzmann deuten darauf hin, dass sich die Beibehaltung des EZB-Einlagensatzes von über 3 - angesichts des derzeitigen Wirtschaftsklimas als zu restriktiv erweisen könnte. Die Daten aus den USA schneiden im Vergleich zur Eurozone weiterhin sehr solide ab, und heute wird sich der Abstand wahrscheinlich noch vergrößern, wenn wir die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor (16:00 Uhr deutscher Zeit) und den ADP-Bericht für den privaten Arbeitsmarkt in den USA (14:15 Uhr) erfahren. In beiden Fällen erwartet der Markt leicht bessere Werte als im Februar. Eine starke ADP-Beschäftigungsveränderung und ein ISM-Wert über 53 Punkten könnte den Dollar stärken und EURUSD unter Abwärtsdruck setzen. Darüber hinaus werden heute bis zu 5 Mitglieder der Federal Reserve sprechen, darunter Jerome Powell (18:10 Uhr)...

