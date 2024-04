Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Nach einer mehr als zehnjährigen Pause ist RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner, das preisgekrönte, weltweit anerkannte Wimpernserum, jetzt in Kalifornien erhältlich und wird dorthin geliefert. Dies folgt auf die Aufhebung eines Verkaufsverbots in Kalifornien, das im Rahmen einer Privatklage nach dem Gesetz über unlauteren Wettbewerb des Bundesstaates erlassen wurde.RevitaLash® Cosmetics freut sich, den Verkauf von Wimpernspülungen in Kalifornien ab 3. Aprilrd, 2024 wieder aufzunehmen."Als Familienunternehmen feiern wir unseren Beitrag zu dieser Branche, und das beginnt mit unserer meistverkauften Wimpernspülung RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner", so Dr. Michael Brinkenhoff, Gründer und CEO von RevitaLash® Cosmetics. "Ich habe die Original-Wimpernspülung RevitaLash für meine verstorbene Frau Gayle entwickelt. Sie hat uns allen bewiesen, dass es möglich ist, ein erfülltes, sinnerfülltes und leidenschaftliches Leben zu führen, selbst angesichts der Diagnose Brustkrebs mit Metastasen. Sie ist nach wie vor die Inspiration für RevitaLash Cosmetics. Ihre Leidenschaft, anderen etwas zurückzugeben, leitet unsere heutige Mission, und wir haben seitdem eine ganze Reihe von Produkten entwickelt, die die natürliche Schönheit und den inneren Geist von Frauen unterstreichen sollen."Lori Jacobus, President & Global CMO, betonte die Dankbarkeit des Teams: "Als eine Marke, die ihre Kunden wirklich schätzt, sind wir dankbar für ihre Treue zur Marke RevitaLash Cosmetics in den letzten mehr als 10 Jahren. RevitaLash Cosmetics war die erste und ist nach wie vor die weltweit führende Produktlinie zur Verschönerung von Wimpern und Augenbrauen sowie die EINZIGE Marke ihrer Art, die von einem Augenarzt entwickelt wurde. Wir sind stolz auf unser Markenerbe und führen unseren Erfolg auf unsere treue Gemeinschaft zurück".Verbraucher in Kalifornien können RevitaLash® Advanced Wimpernspender jetzt bei führenden Einzelhändlern wie Amazon, Nordstrom, Neiman Marcus und online unter revitalash.com finden. Weitere Informationen über RevitaLash® Advanced Wimpernspülungen und wo sie in Kalifornien erhältlich sind, finden Sie unter revitalash.com.Über RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics ist weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst den preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und den RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in über 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash® Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen und hilft so der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober. Informationen finden Sie unter www.revitalash.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2377741/revitalash_cosmetics_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revitalash-advanced-eyelash-conditioner-kehrt-nach-uber-10-jahren-triumphal-nach-kalifornien-zuruck-302106785.htmlPressekontakt:Sophie Birnbaum,sbirnbaum@behrmanpr.comOriginal-Content von: RevitaLash Cosmetics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129906/5748979