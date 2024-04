© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



US-Krankenversicherer erwischten am Dienstag einen ganz schwachen Handelstag. Grund für die ungewöhnlich heftigen Kursverluste bei UnitedHealth und Humana war die jüngste Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde CMS.US-Gesundheitsbehörde überrascht mit Zuzahlungsentscheid Das Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) legt einmal im Jahr fest, um wie viel die Zuzahlungen der US-Regierung zu Krankenversicherungsplänen für Versicherte in sogenannten Medicare-Advantage-Programmen (MA) steigen werden. Da hierunter meist ältere Versicherte ab 65 Jahre fallen, die für Krankenversicherer oft hohe Kosten bedeuten, sind die Versicherungsanbieter für den Erhalt ihrer Margen und Erträge auf jährlich …